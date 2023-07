Coco Lee, morta la 48enne cantante/ In coma dopo tentato suicidio: soffriva di depressione

La cantante Coco Lee è morta. All’anagrafe Ferren Lee-Kelly, era nata ad Hong Kong ed era stata soprannominata “la Mariah Carey asiatica” sia per via della sua voce e del suo successo ma anche per quanto riguarda l’aspetto fisico. Come ricorda Fanpage, aveva intrapreso una carriera luminosa, arrivando anche a doppiare Mulan nell’adattamento live action del noto film di animazione Disney, ma negli ultimi tempi era caduta nel tunnel della depressione, da cui purtroppo non è più riemersa.

La notizia della morte è stata data nella giornata di ieri, mercoledì 5 luglio, dalla famiglia: Coco Lee era in coma dopo aver tentato il suicidio, un trauma che purtroppo non è riuscita a superare. Le prime avvisaglie del dramma erano giunte domenica scorsa, 2 luglio, quando l’artista aveva tentato il suicidio mentre si trovava nel suo appartamento. “Lee sue condizioni sono peggiorate drasticamente negli ultimi mesi”, ha spiegato ancora la famiglia. La 48enne era stata trasportata in ospedale, quindi il coma e poi la morte: “Nonostante gli sforzi del personale medico di salvarla e risvegliarla dal coma, è morta il 5 luglio 2023”.

COCO LEE, MORTA LA 48ENNE CANTANTE: “FEDE E AMORE LE MIE DUE PAROLE PREFERITE”

L’ultimo post Instagram risaliva addirittura a più di sei mesi fa, al 31 dicembre del 2022, quando la stessa artista aveva mostrato i tatuaggi con le parole Love e Faith, leggasi amore e fede: “Sono le mie due parole preferite – scriveva – che porto con me nel mio cuore e di cui ho avuto disperatamente bisogno per superare questo anno difficile. La vita sembrava insopportabile a volte, ma come una donna guerriera, ho affrontato tutto a testa alta con il sorriso sulle labbra. La forza, il coraggio, l’audacia sono dentro ognuno di noi”.

Il post si chiudeva con un messaggio di speranza rivolto ai suoi follower: “Se io sono riuscita a superare tutto, potete farlo anche voi. Non siete soli, non importa quanto la vita sia dura, io sono con voi”. La famiglia ha mandato un messaggio molto commovente: “Siamo grati a Dio per averci dato questo angelo gentile. Sebbene Coco non sia più in questo mondo, il suo raggio di luce durerà per sempre”.











