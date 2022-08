Coez/ “Sono al lavoro per un progetto-bomba che annuncerò a fine tour”

Coez sulla cresta dell’onda, stasera canta al Tim Summer Hits

C’è anche Coez tra gli ospiti di questa sera al Tim Summer Hits. Il cantante porterà sul palco i successi più amati dal pubblico, in attesa di un’altra tappa del suo tour estivo che gli sta regalando grandi soddisfazioni. Il cantante si è superato nell’ultimo periodo, approfondendo alcune tematiche a lui care, interpretandole col suo stile autentico e originale. Dalla ritrovata libertà al rapporto col pubblico, passando ai progetti futuri, che a quanto pare non sono poi così lontani. In una intervista rilasciata al Corriere del mezzogiorno, il cantante ha spiegato quanto sia stato importante ritrovare la normalità, dopo la pandemia: “Dopo un periodo come quello della pandemia in cui tanti di noi sono stati costretti a interfacciarsi solo con loro stessi, ci siamo un po’ allontanati dal resto delle cose, ma alla fine non è una cosa negativa”.

Coez, grandi progetti all’orizzonte: “Ma li annuncio dopo il tour”

Coez è diventata a tutti gli effetti uno dei cantautori più apprezzati dell’era contemporanea. Lo si evince dall’accoglienza che gli riserva il pubblico in ogni appuntamento che lo vede protagonisti. Lo sa bene il cantante, che infatti non vede l’ora di stupirlo ancora. Non a caso starebbe già lavorando ad un nuovo progetto bomba: “A fine tour mi concederò sicuramente un paio di settimane di vacanza”, ha dichiarato.” Ma abbiamo già tante cose in cantiere, sono al lavoro per un progetto-bomba che annuncerò a fine tour, e non è un disco. Qualche settimana di pazienza e lo saprete!

