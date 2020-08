Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati/ Lui: “È finita. Le auguro il meglio”

Una brutta notizia è giunta alcune ore fan per tutti i fan di Riverdale: gli Sprousehart non esistono più. È così che i fan avevano denominato la coppia composta da Cole Sprouse e Lili Reinhart, nata proprio sul set della famosa serie Tv dove lui interpreta Jughead Jones e lei veste i panni di Betty Cooper. Dopo mesi di speculazioni, iniziate lo scorso marzo attraverso tabloid come People e Page Six, sono nelle ultime ore è arrivata la conferma della rottura per la coppia nata nel 2017. È stato Sprouse, con un post su Instagram che in pochissimo tempo ha superato i 2 milioni di like, a confermare la fine della relazione con la Reinhart. “Lili ed io ci siamo inizialmente lasciati prima a gennaio poi la separazione definitiva c’è stata a marzo.” ha così comunicato la giovane star.

Cole Sprouse parla dell’addio a Lili Reinhart

Cole Sprouse, nel lungo post pubblicato su Instagram, ha voluto ricordare con parole di stima la lunga storia avuta con Lili Reinhart. “Che incredibile esperienza ho vissuto. – ha infatti scritto ancora la star di Riverdale, per poi aggiungere – Mi sentirò sempre fortunato e grato di aver avuto la possibilità di innamorarmi. Le auguro tutto l’amore e la felicità possibili d’ora in avanti.” L’attore ha poi concluso, facendo sapere che: “Questo è tutto quello che dirò sull’argomento, qualsiasi altra cosa sentiate non ha importanza. Inoltre, il suo film uscirà presto! Sono sicura che lei sarà incredibile proprio come in tutte le cose che fa. Grazie ragazzi”.





