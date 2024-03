Colloqui Fiorentini 2024: “Pascoli esperienza di umanità”/ “Studenti ci hanno sorpreso. Nel 2025? Pasolini”

Colloqui Fiorentini, un’esperienza di vita con Pascoli

I Colloqui Fiorentini nella ventitresima edizione si sono concentrati sulla figura di Giovanni Pascoli. Pietro Baroni, Diesse Firenze e Toscana, direttore del convegno annuale, spiega: “La promessa che ha convogliato da tutta Italia così tanti docenti e studenti era quella di vivere un’esperienza integrale, un’esperienza di umanità piena, di umanità vera grazie e dietro alle pagine, alle poesie, alle parole di Giovanni Pascoli”. ‘C’è una voce nella mia vita’: questo il titolo dell’edizione appena conclusa. “Quando scegliamo i titoli dei Colloqui fiorentini, scegliamo sempre citazioni dell’autore che siano una provocazione per il cuore e la mente dei nostri docenti e dei nostri studenti. ‘C’è una voce nella mia vita’, è una chiamata, è un invito a seguire Pascoli, a mettersi in cammino insieme a lui, alla scoperta della vita, alla scoperta del mistero della vita, ad ascoltare le domande del nostro cuore e a cercare insieme le risposte” racconta Baroni.

Il direttore dell’appuntamento annuale al Palazzo Wanny di Firenze, spiega ancora: “Questi tre giorni hanno mantenuto la promessa perché tutti ci siamo sentiti presi in questa avventura. Gli interventi delle relazioni la mattina sono stati tutti calibrati non tanto sull’aspetto tecnico della poesia di Pascoli ma sulla provocazione che la sua vita e le sue poesie sono per la vita di ciascuno di noi. E poi gli interventi durante i seminari degli studenti che hanno avuto una capacità di intervento mettendo in gioco la loro esperienza, paragonandola con le parole di Pascoli. Ne è venuta fuori un’intensità di vita, una vivacità, una profondità sorprendenti che ogni anno ci sorprendono e che anche quest’anno non sono mancate”.

“Così abbiamo premiato i nostri studenti”

Nel convegno tenutosi a Palazzo Wanny a Firenze, si sono tenute anche una serie di premiazioni, delle quali Pietro Baroni svela i criteri. “Per premiare le opere a concorso ai Colloqui Fiorentini – che sono la tesina per la sezione biennio e per la sezione triennio, le opere di narrativa e le opere artistiche – i criteri usati sono gli stessi che hanno mosso tutta l’idea del convegno, cioè tesine o racconti o opere artistiche che esprimano non tanto un nozionismo sull’autore, ma che esprimano ciò che nel cuore e nella mente dei nostri studenti le parole di Pascoli hanno suscitato, le scoperte di sé che grazie a Pascoli hanno fatto, una nuova intelligenza della realtà, della loro vita, che grazie allo studio di Pascoli in loro è nato”.

“Questa è la cosa che ci interessa”, spiega Baroni, “perché, come diciamo sempre, sapere l’elenco delle opere di un autore o quello che la critica dice di un autore lo troviamo in tanti libri, in tanti manuali, ma quello che uno studente ha sorpreso di sé, del proprio cuore e della propria vita, incontrando Pascoli, questo lo conosce soltanto quello studente e lo può scrivere solo lui, ce lo può donare soltanto lui e quindi è espressione della sua assoluta unicità. Durante le relazioni vari relatori dicevano che il lettore che legge una poesia, che legge un testo lo porta a compimento e lo porta a compimento in modo unico e irripetibile”.

Colloqui Fiorentini, la 24esima edizione vedrà Pasolini protagonista

Il criterio con cui le produzioni che hanno concorso ai Colloqui Fiorentini sono state valutate è relativo alla “personalità, originalità e confronto personale con le opere che le rende uniche e irripetibili” spiega ancora il direttore Pietro Baroni. L’avventura dei Colloqui Fiorentini proseguirà il prossimo anno con la ventiquattresima edizione, incentrata “su un autore affascinante, controverso, profondissimo, estremamente provocante, che è Pierpaolo Pasolini. L’autore della ventiquattresima edizione dei Colloqui Fiorentini sarà Pier Paolo Pasolini!”.











