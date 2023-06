Colombia, 4 bimbi trovati vivi dopo 40 giorni/ Sono sopravvissuti a incidente aereo

Nella giungla della Colombia sono stati miracolosamente ritrovati in vita quattro bimbi. Il gruppo era sopravvissuto ad un incidente aereo avvenuto nella giungla amazzonica, e nelle scorse ore le autorità sono finalmente riusciti a ritrovarli, prendendoli in cura. I quattro bimbi hanno vagato per una quarantina di giorni presso la giunga colombiana, e hanno 11 mesi. Si tratta di Cristin Ranoque Mucutuy, quindi 4 anni, Tien Ranoque Mucutuy, 9 Soleiny Jacobombaire Mucutuy, e infine 13 anni Lesly Jacobombaire Mucutuy. A confermare la notizia del ritrovamento è stato il presidente colombiano Gustavo Petro, che ha parlato di “gioia per tutto il Paese”.

In seguito è arrivato anche il tweet del ministro della Difesa, Ivan Velasquez, che ha invece parlato di “un miracolo”. I quattro, una volta ritrovati, sono stati fatti salire presso un elicottero Blackhawk e portati presso il posto di comando unificato situato in quel San Jose Guaviare dove sono stati medicati e controllati, prima di essere trasferiti presso la capitale della Colombia, Bogotà. Nelle foto pubblicate online i piccoli, tutti indigeni della comunità Huitoto, sono apparsi scarni e malnutriti, una conseguenza obbligatoria dopo 40 giorni nella giungla, e il presidente colombiano ha fatto comunque sapere che le loro condizioni di salute sono “debilitate” ma non gravi.

COLOMBIA, TROVATI DOPO 40 GIORNI 4 BIMBI: MORTI 3 ADULTI

I bimbi si trovavano nella giungla dal primo maggio, dopo che l’aereo su cui viaggiavano era caduto: a bordo di era la loro madre, Magdalena Mucutuy Valencia, nonché il pilota Hernando Murcia Morales e il leader indigeno Yarupari Herman Mendoza Hernandez, tutti e tre purtroppo deceduti.

Il velivolo era stato rinvenuto il 16 maggio scorso in una zona boschiva di Solano, sud est del paese: quando le autorità erano state inviate sul posto avevano ritrovato i tre adulti morti ma nessuna traccia dei piccoli. In seguito erano state scoperte dei resti di frutta che avevano acceso la speranza di ritrovarli in vita fino appunto alle notizie di queste ore.

