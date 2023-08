Colpo di stato in Gabon/ Militari al potere: “Sciolte tutte le istituzioni e chiusi i confini”

Dopo il Niger una nuova polveriera rischia di scoppiare in Africa: in Gabon è avvenuto nelle scorse ore un colpo di stato da parte di alcuni militari. Come si legge su RaiNews, attraverso un discorso televisivo dodici persone dell’esercito hanno annunciato di aver preso il controllo del potere, annullando così le elezioni nazionali che si erano tenute soltanto pochi giorni fa, precisamente sabato 26 agosto 2023, e che erano state vinte dal presidente Ali Bongo. Il gruppo, come riporta la BBC, ha altresì annunciato di aver sciolto “tutte le istituzioni della Repubblica”. Attraverso il canale televisivo Gabon 24 uno dei soldati ha spiegato: “Abbiamo deciso di difendere la pace ponendo fine all’attuale regime”, aggiungendo che l’azione è dovuta a “un governo irresponsabile e imprevedibile che provoca un continuo deterioramento della coesione sociale che rischia di portare il Paese nel caos”.

Un altro militare ha invece letto un comunicato a nome del ‘Comitato per la transizione e il ripristino delle istituzioni‘, in cui si legge: “Tutte le istituzioni della Repubblica sono sciolte: il governo, il Senato, l’Assemblea nazionale e la Corte costituzionale. Invitiamo la popolazione a rimanere calma e serena e riaffermiamo il nostro impegno a rispettare gli impegni del Gabon nei confronti della comunità internazionale”, annunciando poi la chiusura di tutte le frontiere del Paese fino a nuovo ordine, di conseguenza nessuno può uscire dal Gabon o entrare.

COLPO DI STATO IN GABON: I RISULTATI ELETTORALI DI SABATO SCORSO

Tra i soldati, riferisce RaiNews, vi sono anche membri della Guardia Repubblicana (GR), la guardia pretoriana della presidenza, oltre ad agenti di polizia e soldati dell’esercito regolare. Durante la dichiarazioni letta in diretta televisiva sarebbero stati uditi dei colpi di armi automatiche in diversi quartieri di Libreville.

La sensazione è che la situazione possa degenerare da un momento all’altro. Le elezioni dello scorso weekend erano stati vinti dal presidente del Centro elettorale gabonese (CGE), Michel Stéphane Bonda, ma il suo principale rivale, Alberto Ondo (che ha ottenuto solo il 30 per cento dei voti), aveva denunciando “brogli”.

