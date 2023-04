Comandante Zoga: “Scontro tra Russia e Occidente”/ “Armi di distruzione di massa…”

Zoga, comandante del Battaglione Sparta morto lo scorso maggio a 29 anni durante la battaglia per Volnovakha, ha “lasciato il posto” al padre, Artyom, già capo di stato maggiore delle milizie popolari. Nella città chiave di Adveevka, una ventina di chilometri a nord di Donetsk, “Stiamo avanzando da diverse settimane, ora ci sono dei tentativi da parte dell’esercito ucraino di recuperare le posizioni perdute”, spiega a Libero. “È prematuro parlare di battaglia per la città, si sta cercando di creare piuttosto i presupposti per un accerchiamento operativo”, sottolinea ancora.

Vincere significherebbe “Prendere il controllo delle vie d’accesso alla città. Quando il contingente ucraino non avrà rifornimenti potremo ingaggiare una lotta per liberare la città”. Si parla di liberazione perché “Ad Avdeevka vive la nostra gente. In più, da lì viene aperto il fuoco verso la città di Donetsk, non solo contro le nostre postazioni ma anche contro obiettivi civili. Pochi giorni fa è stato colpito di nuovo il mercato. Bisogna allontanare questo fronte e liberare la città”.

“Spero che l’Ucraina non utilizzi armi di distruzione di massa”