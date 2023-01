Come è morto Claudio Villa, amato cantante italiano/ I successi al Festival di Sanremo

Claudio Villa, la notizia della tragica morte durante il Festival di 35 anni fa

Claudio Villa è considerato tra i più iconici della musica italiana, autore di brani senza tempo e di un successo capace di superare i confini italiani. Il nome dell’artista è da sempre legato al Festival di Sanremo, kermesse che lo ha visto sbocciare in tutta la sua bellezza artistica. Il cantante è morto all’età di 61 anni, in seguito ad un malessere che è poi culminato con un terribile infarto. L’artista ha lasciato un incredibile vuoto nel mondo della musica italiana, i suoi successo sono ancora oggi ricordati e unici nel panorama artistico. La tragica scomparsa del cantante avvenne 35 anni fa, con la notizia che venne data ai fan proprio nel bel mezzo dell’edizione di allora del Festival di Sanremo.

Patrizia Baldi, moglie Claudio Villa/ La differenza d'età che fece scandalo

Era il 1987, Claudio Villa era già stato ricoverato per diversi giorni per via di un malessere accusato nel bel mezzo dei festeggiamenti per il compleanno. Quando il peggio sembrava scongiurato, si è poi recato al Policlinico di Padova per un intervento alle coronarie ma la situazione è precipitata nei giorni successivi. Dopo un’estenuante battaglia contro un’insufficienza cardiaca, il suo cuore ha smesso di battere. A dare il triste annuncio nel bel mezzo del Festival di Sanremo fu il presentatore, Pippo Baudo: seguì un fragoroso applauso per l’artista intramontabile.

Claudio Villa, padre Manuela Villa/ Le mogli, i figli, Sanremo e la morte nel 1987

Claudio Villa, mattatore indiscusso al Festival di Sanremo

Il successo e l’immensa stima nei confronti di Claudio Villa sono principalmente riconducibili alla sua longeva e vincente esperienza al Festival di Sanremo. Il cantante ha avuto l’onore di partecipare alla competizione canora diverse volte stabilendo un record che ancora oggi è imbattuto, insieme a Domenico Modugno. Il reuccio è infatti riuscito a vincere ben 4 volte la kermesse, nell’arco di poco più di 10 anni.

Il primo trionfo di Claudio Villa al Festival di Sanremo risale al 1955, con il brano Buongiorno tristezza. Dopo due anni la storia si ripete: raggiunge nuovamente la prima posizione in classifica con Corde della mia chitarra. Dopo altri 5 anni, il cantante sfrutta l’onda del successo guadagnata negli anni per riproporsi nuovamente nella competizione canora, trionfando nell’edizione del ’62 con Addio…addio. L’ultimo trionfo è invece datato 1967, dopo altri 5 anni. La quarta vittoria di Claudio Villa è arrivata con il brano Non pensare a me.

Manuela Villa/ "Mio padre Claudio Villa mi voleva bene ma non mi cercò mai"

© RIPRODUZIONE RISERVATA