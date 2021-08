Com’è morto Gino Strada?/ Malattia al cuore, stava male da settimane

Com’è morto Gino Strada? Il noto attivista, medico e filantropo, è deceduto oggi, 13 agosto 2021, all’età di 73 anni. Secondo quanto si è appreso da fonti vicine alla famiglia, soffriva di problemi di cuore. Nelle ultime settimane, proprio a causa di problemi di salute, aveva annullato diversi impegni già presi, dicendosi indisposto. Nonostante si sia saputo dei problemi cardiaci di cui soffriva, non sono state ancora ufficializzate le cause della morte.

Una morte che ha sconvolto molti volti noti della politica, che in questi minuti stanno spendendo parole di cordoglio, stima e rispetto nei confronti del medico. Il fondatore di Emergency, proprio questa mattina, aveva pubblicato un articolo a sua firma per La Stampa sulla situazione in Afghanistan. Si resta dunque, in attesa di scoprire le ragioni ufficiali della sua morte.

Gino Strada, l’addio di volti noti della politica

Tanti si sono spesi in queste ore in parole di dolore per la morte di Gino Strada. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto: “Di Gino si può pensare quello che si vuole, ma una cosa è certa: ha sempre pensato prima agli altri che non a se stesso. Mi, e ci mancherai”.

Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera, ha invece twittato: “Con la scomparsa di Gino Strada l’Italia perde il piu’ instancabile degli attivisti per la pace, ha dedicato tutto se stesso agli ultimi. La sua era una missione di vita: un mondo senza guerre. Lascia un grande vuoto e al contempo un’importante eredità”. Anche la figlia Cecilia Strada ha scritto un post subito dopo la morte di suo padre, annunciando di essere in mare a salvare vite.

