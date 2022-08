Com’è morto Roger E. Mosley, TC nel film Magnum P.I?/ Incidente stradale fatale…

Roger E.Mosley è morto dopo un incidente stradale, il ricordo della figlia

Roger E. Mosley è morto. L’attore, diventato popolare per aver interpretato il personaggio di Theodore TC Calvin in Magnum P.I. è venuto a mancare all’età di 83 anni. Roger si è spento domenica 7 agosto nella sua casa circondato dagli affetti più cari. La figlia Ch-a lo ha ricordato sui social: “Non potremmo mai piangere un uomo così straordinario. Odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome. È tempo di celebrare l’eredità che ha lasciato per tutti noi. Ti amo papà. Anche tu mi hai amato. Il mio cuore è pesante ma io sono forte. Mi prenderò cura della mamma, il tuo amore da quasi 60 anni. Mi hai cresciuto bene e lei è in buone mani. Stai tranquillo”.

Roger E. Mosley ha recitato in 158 episodi di Magnum PI nell’arco di 8 stagioni. Ha preso parte anche ad altre serie di successo tra gli anni ’70 e ’80, con apparizioni in Love Boat, Sanford andn Son, Kojak, Starsky and Hutch. Nato a Los Angeles il 18 dicembre 1938, Mosley è cresciuto a Watts ed è stato uno studente della Jordan High School. Nel 1971, ha iniziato a recitare sullo schermo interpretando piccoli ruoli in “Canon” e “Longstreet”. Ha continuato a interpretare Monk in “Terminal Island”, insieme a Phyllis Davis e alla sua futura co-protagonista Selleck.

Roger E.Mosley è morto, il cordoglio social di colleghi e fan

Roger E. Mosley era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. In tanti hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia attraverso un ricordo sui social. L’editore Philip Michaels ha scritto: “Gran parte del mio divertimento con ‘Magnum PI’ viene da Roger E. Mosley, l’eroe comico sconosciuto di molte scene di quello show”. Anche la regista Tina Andrews su Twitter ha postato due foto dell’attore e ha scritto: “Giornata triste. Il mio amico Roger E. Mosley, 83 anni, che ha interpretato ‘TC’ in Magnum PI, è passato. era circondato dalla sua famiglia dopo aver subito un incidente d’auto questo fine settimana. Era un uomo dolce e un bravo attore che ha dato grandi feste. Riposa in pace Roger, eri amato e ci mancherai”.

Mosley lascia la moglie Antonietta ‘Toni’ e tre figli. Pilota privato di elicotteri con licenza, sul set di Magnum, P.I. Mosley non ottenne però il permesso di pilotare personalmente l’elicottero, venendo invece ingaggiato un pilota al suo posto. Nel 2013, all’HAI Heli-Expo di Las Vegas, si tenne una cerimonia per il restauro dell’elicottero MD 500D utilizzato nella serie. Sia Mosley che il co-protagonista Larry Manetti, autografarono il muso dell’elicottero.











