Come si vota Elezioni Comunali 2020/ Preferenze, soglie di sbarramento e seggi

Come si vota alle elezioni Comunali in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020? Domanda sempre più ricorrente in queste ore di avvicinamento al voto. Domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì, dalle 7 alle 15, i cittadini di 1.179 si recheranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco, tranne in Sicilia, dove le elezioni comunali sono previste tra il 4 ed il 5 ottobre, ed in Sardegna, dove sono state organizzate tra il 25 ed il 26 ottobre.

Sono 3 i capoluoghi chiamati al voto – Aosta, Trento e Venezia – ai quali vanno aggiunti 15 capoluoghi di provincia: Agrigento, Andria, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Nuoro, Reggio Calabria, Trani. Ma andiamo per gradi: come ben sappiamo, c’è differenza nelle modalità di voto tra Comuni sopra i 15 mila abitanti e quelli sotto i 15 mila abitanti. Senza dimenticare le differenze sul voto disgiunto e le specifiche della scheda elettorale che sarà presente alle urne…

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2020

Come dicevamo, nello scoprire come si vota alle Elezioni Comunali 2020 bisogna tenere presente alcuni notevoli differenze tra i Comuni con più di 15 mila abitanti e quelli con meno 15 mila abitanti. Una regola resta sempre valida: è necessario portare al seggio elettorale il documento d’identità e la tessera elettorale valida, senza dimenticare il rispetto delle misure di sicurezza in tempo di emergenza coronavirus.

Nei Comuni con più di 15 mila abitanti, l’elettore può votare il candidato sindaco e può esprimere fino a 2 preferenze per i candidati consiglieri comunali. Sarà inoltre possibile scrivere il nome dei consiglieri scelti, rispettando però la regola della preferenza di genere. Per votare il candidato sidnaco, è necessario fare un segno sul nome di uno dei candidati, mentre per il Consiglio comunale è necessario fare un segno su uno dei simboli delle liste collegate al candidato sindaco. Viene eletto primo cittadino che ottiene più del 50% dei voti: se nessuno riesce a raggiungere questo obiettivo, si andrà al ballottaggio tra i primi due candidati sindaco come da risultato del primo turno.

Nei Comuni con meno di 15 mila abitanti non c’è la possibilità di ricorrere al voto disgiunto: gli elettori non potranno votare una lista diversa da quelle collegate al candidato sindaco prescelto. Chi si reca alle urne deve fare un segno su un simbolo di lista, non sul candidato sindaco: ovviamente il voto verrà automaticamente legato al candidato sindaco sostenuto dalla lista prescelta. Nei Comuni con meno di 15 mila abitanti non è previsto il ballottaggio, se non in caso di parità assoluta tra due candidati: vince infatti chi ha ottenuto almeno un voto in più rispetto ai rivali.



