Come si vota Referendum 2020 taglio parlamentari/ Quesito, testo scheda e quorum

Come si vota al Referendum sul taglio dei parlamentari? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in queste ore in vista del voto in programma tra domenica 20 settembre (ore 7-23) e lunedì 21 settembre (ore 7.15). Come ben sappiamo, oltre alle Regionali e Comunali, gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Questo, per precisione, il quesito del referendum sul taglio dei parlamentari: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?». Chi vota sì esprime la volontà di approvare la legge di modifica della Costituzione, mentre chi vota no esprime la volontà di respingere la legge di modifica della Costituzione.

COME SI VOTA AL REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

Dopo aver presentato il quesito e spiegato come si vota al Referendum sul taglio dei parlamentari in programma il 20-21 settembre, vi ricordiamo che l’elettore deve presentarsi al seggio di appartenenza con un documento di identità valido (carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia e rilasciato da una pubblica amministrazione; tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia) e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera, l’ha smarrita, oppure ha esaurito gli spazi disponibili, può richiederla all’ufficio elettorale del comune di residenza. Da tenere presente ovviamente il rispetto delle misure di sicurezza previste per contrastare l’emergenza coronavirus.

QUORUM E COSA CAMBIA

Per la validità del Referendum sul taglio dei parlamentari, essendo confermativo e non abrogativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità. Non è dunque prevista la necessità che partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto. L’esito referendario sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

Come ben sappiamo, in caso di vittoria del Sì verrà confermata la riforma sul taglio dei parlamentari: la Camera passerà da 630 a 400 deputati, mentre il Senato passerà da 315 a 200 senatori. Una riduzione del 36,5% dei parlamentari. In caso di vittoria del No, non sarà prevista alcuna modifica alla Carta Costituzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA