Compagno ed ex marito di Francesca Reggiani, chi sono?/ “La fine del matrimonio..”

Francesca Reggiani è una nota attrice e imitatrice piena di talento che di certo non ha bisogno di presentazioni visto che spesso si cala nei panni di grandi personaggi della tv come Sabrina Ferilli o Antonella Clerici, ma i panni in cui non riesce a calarsi sono quelli di donna e compagna, o almeno così sembra. Alla domanda chi sono il compagno e l’ex marito di Francesca Reggiani, infatti, non c’è risposta. Sui social e sui siti web è davvero difficile trovare informazioni sulla sua vita privata ma quello che è certo è che in passato è stata sposata salvo poi divorziare ma senza mai chiudere davvero i ponti con lui perché hanno avuto una figlia insieme. Ma chi è questo uomo misterioso? Non è dato saperlo.

Compagno ed ex marito di Francesca Reggiani, chi sono?

L’unico dettaglio sul marito di Francesca Reggiani riguarda la durata del suo matrimonio, che sembra sia andato avanti per sette anni, e il nome della figlia nata da questo matrimonio, Erica. La figlia si è laureata nel 2018 e quindi possiamo sicuramente dire che il matrimonio è andato in scena negli anni ’90 a meno che l’attrice Francesca Reggiani non si sia sposata già incinta. Ad oggi non è dato sapere se la donna ha trovato un altro compagno con il quale condividere questa seconda parte della sua vita ma quello che è certo è che la recitazione rimane il suo primo amore, non possiamo dire unico perché sicuramente al suo fianco la sua dolce metà c’è e quella è la figlia Enrica. Il resto lo scopriremo sentendola raccontarsi a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio.



