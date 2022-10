Comune di Napoli, concorso maxi: quasi 80mila candidati/ Cercasi maestre, vigili e…

Al Comune di Napoli è stato indetto un maxi concorso con ben 80mila candidati ammessi. Come riportato dall’edizione online del quotidiano Repubblica, nel dettaglio, coloro che possono prendervi parte sono precisamente 79mila e 278, a seguito del bando pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale della città partenopea. L’elenco completo degli ammessi alle prove scritte di pre selezione, è stato pubblicato sul sito dell’amministrazione cittadina, e nel contempo anche il calendario per il reclutamento delle figure ricercate.

Si tratta di 762 diverse unità di personale che verranno assunte a tempo pieno e indeterminato presso il comune di Napoli, così come si può leggere sul sito ufficiale (qui il link). Repubblica.it parla di “carica dei giovani per un contratto a tempo indeterminato”, visto che i candidati che si sono presentati hanno registrato un’età media di 34 anni per i posti riservati ai diplomati, e di 36 invece per quelli assegnati ai laureati. I profili ricercati sono i seguenti. Si parte con Istruttore Amministrativo, 176 posti ricercati e ammessi 39262; Istruttore Comunicazione e Informazione, solo 5 posti ricercati, e ammessi 7334. E ancora, Istruttore Cultura e promozione del territorio, 10 posti richiesti e ammessi 8806, ma anche Istruttore Informatico, 36 posti richiesti e ammessi 1752.

NAPOLI, MAXI CONCORSO AL COMUNE: LE FIGURE RICERCATE E LE DATE DELLE PROVE

Il Comune di Napoli cerca anche figure di Istruttore tecnico, 140 posti e ammessi 5025, ma anche Istruttore Contabile, 130 posti richiesti e ammessi 4920, quindi 50 posti da Maestre per 1807 candidati ammessi, e infine 215 posti di agenti di polizia locale, per 10.372 ammessi.

Una vera e propria “rivoluzione” quindi presso il comune di Napoli, visto che, come si può evincere dalle figure ricercate, si cercando impiegati in vari campi, dalla scuola, ai vigili urbani, passando dall’informatica alla contabilità, e i nomi dei prescelti verranno elencati quasi sicuramente solamente a novembre. Fra il 24 e il 28 ottobre prossimi si svolgeranno le prove presso la Mostra d’Oltremare, così come da calendario pubblicato sul sito ufficiale del Comune, link che trovate più in alto.

