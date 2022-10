Comunione e Liberazione in Udienza dal Papa/ “Centenario Don Giussani”. Info e data

COMUNIONE E LIBERAZIONE IN UDIENZA DA PAPA FRANCESCO SABATO 15 OTTOBRE: TUTTE LE INFO

Un doppio appuntamento a Roma in Vaticano per il Movimento di Comunione e Liberazione nella fine di questa settimana: sabato 15 ottobre alle ore 11.30 l’Udienza Speciale di Papa Francesco in Piazza San Pietro con il Movimento di CL per il Centenario della nascita di Don Luigi Giussani; venerdì 14 ottobre invece alle ore 18 la presentazione del libro “Il Cristianesimo come avvenimento – Saggi sul pensiero teologico di Luigi Giussani”, presso l’Auditorium della Pontificia Università Urbaniana.

Sono attese circa 50mila persone da ben più di 60 Paesi al mondo per l’Udienza speciale del Santo Padre con il popolo di Comunione e Liberazione, vista la particolare occasione del Centenario del Servo di Dio Don Giussani, ideatore e fondatore del Movimento ecclesiale. Il programma stilato dalla Santa Sede prevede il seguente scandire degli eventi tra le ore 8 e le 12.15 di sabato 15 ottobre.

– ore 8: apertura di Piazza San Pietro per l’ingresso

– ore 10: inizio attesa del Papa con la recita della preghiera delle Lodi Mattutine, la lettura di brani evangelici e la proiezione di interventi audio/video di Don Giussani. Il tutto alternato ai canti eseguiti dal coro di Comunione e Liberazione assieme con i partecipanti in piazza

– ore 11.30: l’arrivo di Papa Francesco. A seguire: il saluto di Davide Prosperi (Presidente della Fraternità di CL); testimonianze di Rose Busingye (fondatrice e guida dell’opera di carità Meeting Point International di Kampala, Uganda) e di Hassina Houari (ex studentessa del centro di aiuto allo studio Portofranco, Milano); discorso di Papa Francesco; recita dell’Angelus e Benedizione finale (prevista attorno alle ore 12.15).

LA LETTERA DEL PRESIDENTE FRATERNITÀ CL IN VISTA DELL’UDIENZA DA PAPA FRANCESCO

Per l’occasione dell’Udienza speciale di Papa Francesco con il Movimento di Comunione e Liberazione, il Presidente della Fraternità Davide Prosperi nelle scorse settimane ha inviato una lettera a tutti gli aderenti a CL in cui ribadisce l’importanza dell’incontro e testimonianza dal Santo Padre in questo particolare momento di forte criticità a livello internazionale. «L’udienza sarà un passaggio fondamentale del cammino che stiamo compiendo. In un momento così delicato per il movimento, con il pellegrinaggio alla casa di Pietro vogliamo affermare ancora una volta la nostra affezionata sequela al Papa e in essa il nostro appassionato amore a Cristo e alla Chiesa», scrive Prosperi nella lettera al popolo di CL. A Papa Francesco viene affidato, nell’essere figli della Chiesa, «il desiderio che dal profondo ci anima di offrire, attraverso la concretezza della nostra esistenza, il nostro contributo di fede e di costruzione del bene comune a vantaggio di tutti i nostri fratelli uomini, continuando a mendicare, anzitutto per noi stessi, Colui che solo può compiere la sete del cuore dell’uomo: Gesù di Nazareth».

Prosperi sottolinea l’importanza dell’insegnamento di Don Giussani con la sua stessa vita: «Nel grande alveo della Chiesa e nella fedeltà al Magistero e alla Tradizione, abbiamo sempre voluto portare la gente a scoprire – o a vedere in modo più facile – come Cristo è presenza» (don Giussani). Noi esistiamo solo per questo». […] Nella attesa dell’incontro col Santo Padre, con il cuore aperto ad accogliere con gratitudine lieta le sue parole e la sua benedizione, fiduciosi nell’abbraccio misericordioso della Chiesa, affidiamo all’intercessione della Madonna il cammino del nostro movimento. Siamo coscienti del nostro nulla e allo stesso tempo pieni di indomita speranza in Colui che può tutto, nel percorrere quella “strada bella” della quale don Giussani non ha mai smesso di renderci certi».

CL, PRESENTAZIONE LIBRO DON GIUSSANI IN VATICANO: PROGRAMMA E OSPITI

In preparazione al gesto dell’Udienza speciale con Papa Francesco, venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 18 presso l’Auditorium della Pontificia Università Urbaniana a Roma si terrà la presentazione del libro “Il cristianesimo come avvenimento – Saggi sul pensiero teologico di Luigi Giussani”, la prima di tre raccolte di interventi sul pensiero del fondatore di Comunione e Liberazione (in occasione del Centenario dalla nascita). L’incontro, realizzato e presentato dal Centro Internazionale di CL, vede il seguente programma di interventi:

– saluto iniziale di Davide Prosperi, Presidente della Fraternità di CL

– intervento del Card. Marc Ouellet, Prefetto del Dicastero per i Vescovi

– intervento di Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale CEI

– intervento di Don Javier Prades, Rettore dell’Università San Dámaso di Madrid

Modera l’incontro di presentazione Carmine Di Martino, Professore ordinario di Filosofia morale all’Università degli Studi di Milano e curatore dell’opera. Al termine, è prevista la Cerimonia di premiazione delle tesi magistrali e dottorali nell’ambito del Bando di concorso per due premi di laurea sulla figura e l’opera di don Giussani, promosso dalla Fraternità di CL











