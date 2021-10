Con influenza e Covid raddoppia rischio morte/ Allarme Uk: più ceppi e immunità bassa

L’influenza torna ad affacciarsi e con essa pure i timori delle ripercussioni per la nostra salute in virtù della pandemia Covid. Nel Regno Unito è stato già lanciato un importante avvertimento ai cittadini, affinché si vaccinino anche contro l’influenza, in quanto prenderla col Covid raddoppia il rischio di morte. Lo ha fatto sapere la dottoressa Jenny Harries, a capo dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria britannica. Le persone che prendono l’influenza e il Covid allo stesso tempo questo inverno hanno il doppio delle probabilità di morire rispetto a chi viene infettato solo dal coronavirus. Per il Regno Unito, dunque, si preannuncia un inverto incerto, perché per la prima volta circoleranno insieme Covid e influenza. Le ipotesi riguardanti tale concomitanza sono diverse: c’è chi sostiene che ciò sia dovuto al fatto che il coronavirus circoli meno rispetto all’anno scorso, dunque non è prevalente come nello scorso inverno.

«Dovremmo essere preoccupati per l’influenza ogni inverno. Penso che la gente ancora non si renda conto che può essere una malattia mortale, ma anche che la cosa importante di questo inverno sia che probabilmente vedremo l’influenza, per la prima volta in numeri reali, co-circolare con il Covid», ha dichiarato la dottoressa Jenny Harries a Sky.

“INVERNO INCERTO PER INFLUENZA E COVID”

La co-circolazione di coronavirus e influenza rappresenta un rischio, come ad esempio quello di prendere entrambi i virus. «E se ciò accade, allora i primi dati suggeriscono che hai il doppio delle probabilità di morire con influenza e Covid rispetto al solo Covid». La dottoressa Jenny Harries, pur precisando che quando parla di «inverno incerto» non fa una previsione, ha spiegato che il problema riguarda anche il fatto che «i casi di influenza sono stati più bassi l’anno precedente, quindi l’immunità e i tipi di ceppo sono un po’ più incerti». Inoltre, i rischi sono che quest’anno si diffonda un’influenza multi-ceppo e che l’immunità sia ridotta, visto che le restrizioni hanno fatto sì che circolasse poco o nulla l’anno scorso. Quindi, ritiene che in media circa 11mila persone moriranno di influenza ogni anno. «La differenza qui è che abbiamo saltato un anno quasi con l’influenza, è possibile che potremmo vedere l’influenza multi-ceppo, mentre di solito abbiamo un ceppo predominante».

“VACCINARSI PER COVID E INFLUENZA”

Il vaccino antinfluenzale di quest’anno è contro quattro ceppi del virus, su suggerimento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione (JCVI), osservando i paesi dell’emisfero meridionale, dove l’inverno arriva prima. «Quindi abbiamo una serie di strumenti abbastanza buoni nella nostra cassetta degli attrezzi per cercare di colpire quello che diventa dominante, ma potrebbe essere più di uno quest’anno, e l’immunità della gente sarà più bassa. Quindi penso che il vero trucco qui sia quello di vaccinarsi sia per il Covid che per l’influenza, ma ovviamente continuare a fare quei buoni comportamenti igienici che abbiamo praticato per tutto il Covid», ha dichiarato la dottoressa Jenny Harries.



