Concerto di Capodanno di Vienna 2021, Rai 2/ Diretta streaming e programma: dirige Riccardo Muti…

Concerto di Capodanno 2021 a Vienna: dirige il Maestro Riccardo Muti

Il primo gennaio alle 13.30 su Raidue, con un centinaio di paesi collegati, Rai 2 trasmette in differita il Concerto di Capodanno 2021 della Vienna Philharmonic Orchestra. Si potrà assistere al concerto trasmesso dalla sala del Musikverein, che trova alla direzione per la sesta volta il grande Maestro Riccardo Muti. Lo abbiamo visto al Concerto di Capodanno di Vienna nel 2018 e, come ricorda TvBlog, Muti prima di allora aveva diretto la Filarmonica nel 1993, 1997, 2000 e 2004.

Il concerto prenderà il via a Vienna alle 11.15, in Italia invece alle 13.30. Il programma, come di consueto, attinge alla produzione della famiglia Strauss, tra valzer, polke e marce. La sala del concerto, in condizioni normali sempre piena, sarà invece senza pubblico, come indicato dalle norme anti-Covid.

Riccardo Muti: “Il Capodanno affidato alla musica”

Riccardo Muti, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha voluto sottolineare quanto la musica sia importante e determinante in momenti come quello che viviamo ormai da un anno. “In un momento così tragico, il concerto di Capodanno può essere solo affidato alla musica, senza orpelli, senza scherzi e giochi, che io, anche nelle mie cinque precedenti edizioni, non ho mai fatto. È la musica che deve essere beneaugurante per il futuro”, ha sottolineato il maestro. Non vedremo mascherine per Maestro e musicisti: “No, né io né l’orchestra. I Filarmonici di Vienna fanno continuamente tamponi. Anche a Salisburgo la scorsa estate alla mia Nona di Beethoven entrarono con la mascherina e la tolsero subito”, ha spiegato Muti.

Programma Concerto Capodanno Vienna 2021

Franz von Suppè Fatinitza March

Johann Strauß II. Schallwellen (Sound Waves), Waltz, op. 148

Johann Strauß II. Niko Polka, op. 228

Josef Strauß Ohne Sorgen (Without a Care), Fast Polka, op. 271

Carl Zeller Grubenlichter (Davy Lamps), Waltz

Carl Millöcker In Saus und Braus (Living It Up), Galop

Intermezzo

Franz von Suppè Overture to “Poet and Peasant”

Karl Komzák Bad’ner Mad’ln (Girls of Baden), Waltz, op. 257

Josef Strauß Margherita Polka, op. 244

Johann Strauß I. Venetian Galop, op. 74

Johann Strauß II. Frühlingsstimmen (Voices of Spring), Waltz, op. 410

Johann Strauß II. In the Krapfenwaldl, Polka française, op. 336

Johann Strauß II. New Melodies Quadrille. op. 254

Johann Strauß II. Emperor Waltz, op. 437

Johann Strauß II. Tempestuous in Love and Dance, Fast Polka, op. 393

Come seguire in diretta tv e in streaming il Concerto di Capodanno 2021 a Vienna?

Il concerto andrà in onda su Rai 2 ma sarà possibile seguirlo in streaming anche su Raiplay.it.



