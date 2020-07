Conchata Ferrell di Due uomini e mezzo colpita da infarto/ “Semicosciente, ma…”

Conchata Ferrell, attrice americana, famosa per aver interpretato la governante Berta della serie televisiva Due Uomini e Mezzo, è stata colpita da infarto. A riportare la notizia è Tmz che ha contattato il marito Arnie Anderson, per avere notizie. Stando a quello che riferisce Tmz, dopo aver raccolto le dichiarazioni del coniuge della Ferrell, la 77enne avrebbe trascorso quattro settimane in terapia intensiva per poi essere trasportato in un luogo di lunga degenza. I problemi di salute dell’attrice, tuttavia, non sarebbero cominciati con l’infarto. Secondo quanto fa sapere il marito, alla fine dello scorso anno, la Ferrell sarebbe stata ricoverata in ospedale per un’infezione ai reni e al sangue dal quale non si sarebbe ripresa del tutto fino al nuovo ricovero in ospedale lo scorso maggio. La situazione si sarebbe ulteriormente complicata con l’insorgere di problemi cardiaci.

CONCHATA FERRELL COLPITA DA INFARTO: “SEMICOSCIENTE MA NON PARLA”

Le condizioni di Conchata Ferrell sarebbero preoccupanti. L’attrice, infatti, pur essendo semicosciente, non parlerebbe. A riportare i dettagli sulle sue condizioni è Tmz secondo cui l’attrice, pur essendo consapevole di ciò che le starebbe succedendo, non riuscirebbe a comunicare con il personale medico. “E’ stabile e semicosciente” – fa sapere Tmz che, poi aggiunge come l’attrice non riesca “a parlare e comunicare”. Il marito di Conchata Ferrell, Arnie Anderson, a sua volta, ha aggiunto: “Ci vorrà molto tempo prima che possa esserci una ripresa. È un problema neurologico. Non c’è niente che possiamo fare per velocizzare il processo. Speriamo per il meglio”. La notizia ha colpito tutti i fans di Due uomini e mezzo che si augurano che l’attrice possa riprendersi.



