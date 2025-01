Il 2025 sarà un anno ricco di appuntamenti con i concorsi pubblici che porteranno a migliaia e migliaia di assunzioni nella cosiddetta Pubblica amministrazione che sono già state disposte da un apposito decreto firmato dal ministro Paolo Zangrillo e prenderanno il via solamente nei prossimi mesi: dalla sanità fino alla scuola, passando anche per l’Inps, la Difesa e diversi dicasteri le posizioni aperte sono tantissime e raccoglieranno certamente l’attenzione di parecchi candidati; ma prima di entrare nel vivo degli effettivi concorsi pubblici che si terranno nei prossimi 12 mesi occorre fare innanzitutto una piccola precisazione.

SCUOLA/ Formazione iniziale, abilitazione, concorsi, 2 riforme subito per salvare il sistema

Nei concorsi pubblici – infatti – i requisiti richiesti ai candidati varieranno in funzione dell’ente che sta assumendo e della posizione che si vuole ricoprire e la primissima cosa da fare è certamente quella di consultare gli specifici bandi in ogni loro parte per capire se si rientra a pieno titolo tra i candidati ideali: ognuna delle posizioni che vi andremo ad elencare tra poco sarà dettagliata sul Portale InPA sul quale si può anche presentare la domanda di partecipazione alle selezioni e il cui unico requisito di accesso è il possesso delle ormai classiche credenziali Spid o CIE.

Scuola: via al maxi-concorso docenti per 19mila posti/ Come partecipare, scadenza e modalità della prova

Concorsi pubblici del 2025, i bandi già aperti e quelli in via di definizione: l’elenco completo

Entrando ora nel merito dei concorsi pubblici che ci attendo da qui alla fine del 2025 (almeno, per quelli attualmente disposti e non possiamo escludere che ne verranno aggiunti altri nel corso dei mesi) una delle più importanti tornate di assunzioni riguarderà la scuola: si è già chiuso – infatti – il bando per più di 19mila docenti (10mila nelle scuole di primo e secondo grado, i restanti nelle primarie e scuole dell’infanzia), ma dato che il Ministero ambisce ad assumerne 70mila entro il 2026 possiamo supporre che in estate ne verrà aperto un secondo; mentre entro il 15 gennaio si può fare domanda per le 1.435 posizioni aperte nel ruolo di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

SCUOLA/ Oscar, tanti titoli e una supplenza, segato all'orale: ci resta solo Walt Whitman

Interessante anche il capitolo dei concorsi pubblici riservato alla sanità nel quale compaiono due differenti bandi per 1.274 OSS in Campania (da presentare entro il 17 gennaio) e 14mila professionisti in Lazio (ancora da definire); mentre tra le varie funzioni pubbliche si attende il bando per le 2.500 assunzioni a tempo indeterminato all‘Inps – tra funzionari, amministrativi, sanitari, legali e dirigenti -, per le 550 posizioni di assistenti e funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, per i 190 funzionari tecnici e gestionali dell’Agenzia delle Entrate e per i 40 amministrativi alla Corte dei Conti (già presente sul Portale InPA e con scadenza il prossimo 30 gennaio).

Dai Ministeri dalle Forze dell’Ordine, passando per l’esercito: tutti i concorsi pubblici del 2025

Decisamente corposo anche il piano di concorsi pubblici per le assunzioni del 2025 all’interno di diversi Ministeri: in particolare si tratta di 800 assistenti all’interno del Ministero della Cultura, 100 assistenti e 50 diplomatici per il Ministero degli Affari Esteri, 236 tra funzionari ed assistenti per il Ministero della Giustizia (con bando che scade il 29 gennaio), 1.393 dirigenti, ricercatori e personale civile tecnico, amministrativo ed ausilare per il Ministero della Difesa e 121 posti all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine – sempre afferente del Ministero della Difesa – tra i numerosi concorsi pubblici che verranno attivati è prevista anche l’assunzione di parecchie Forze dell’ordine e soldati: nel primo caso si parla di un totale di 16.630 agenti tra i quali più di 5mila poliziotti, più di 4mila carabinieri, quasi 3mila finanzieri, più di 2mila agenti penitenziari e più di mille vigili del fuoco; mentre nel secondo entro il 12 febbraio si può fare domanda per diventare Volontari in ferma iniziale nell’Esercito, entro il 15 gennaio per una delle 155 posizioni di allievi ufficiali dell’Aeronautica (e poi nuovamente tra maggio e agosto per i ruoli di Ufficiali) ed entro una data ancora da definire per le 2.500 posizioni aperte di Volontari in Ferma Prefissata Iniziale nella Marina.