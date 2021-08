Concorso Agenzia delle Entrate: 2.320 funzionari/ Come funziona: previste tre prove

Concorso di selezione pubblica dell’Agenzia delle Entrate per assumere a tempo indeterminato 2.320 funzionari da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1. Di questi posti messi a bando, 370 sono per le Strutture Centrali, di cui 220 per attività fiscale, 50 per attività di fiscalità internazionale, 70 per attività legale, 20 per controllo di gestione e 10 per la protezione dei dati. Gli altri 1.950 funzionari servono invece per le attività amministrativo-tributaria nelle Direzioni Regionali. Nel bando si fa preciso riferimento alla data di scadenza del concorso.

Le attività di compilazione e invio telematico delle domande di partecipazione al concorso dell’Agenzia delle Entrate, di cui è stata data notizia anche con avviso nella Gazzetta Ufficiale, vanno portate a termine entro le ore 23.59 del giorno 30 settembre 2021. Le competenze richieste sono: problem solving, tensione al risultato, iniziativa, flessibilità, orientamento all’altro. Ma nel bando del concorso sono precisate anche le attività da svolgere.

CONCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE: ATTESE DATE PROVE

Nel bando del concorso dell’Agenzia delle Entrate oltre alla ripartizione dei posti sono chiarite le sedi, i profili specifici, quindi i requisiti obbligatori di ammissione (pena esclusione dalla procedura concorsuale) e le materie d’esame. La procedura di selezione prevede, infatti, diverse fasi: una prova oggettiva attitudinale, una tecnico-professionale e una orale integrata da un tirocinio tecnico-pratico. Modalità, soprattutto in virtù dell’emergenza Covid, date di svolgimento delle prime due prove e i requisiti della eventuale strumentazione tecnica saranno resi noti il giorno 15 ottobre 2021 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Ciò avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Quindi, bisogna essere ere muniti di un valido documento di riconoscimento. Infine, il candidato che non si presenta o non si connette nel giorno, luogo ed ora stabiliti è escluso dalle prove. Per maggiori dettagli è possibile prendere visione del bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate cliccando qui.



