Concorso Agenzia delle Entrate/ 900 posti disponibili: ecco i requisiti e la scadenza

La stagione dei concorsi è ricominciata dopo la dismissione delle restrizioni dovute alla pandemia di covid-19. E così l’Agenzia delle Entrate bandisce cioè novecento posti come assistente tecnico. Il bando è aperto anche ai diplomati e le domande possono essere inoltrate entro il 23 settembre 2022. Di seguito i requisiti e tutte le altre informazioni utili per poter partecipare al concorso.

Concorso Agenzia delle Entrate: i requisiti

Possono dunque accedere al Concorso Agenzia delle entrate tutti coloro che hanno un diploma d’istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto potranno fare domanda. Al pari di questo anche coloro che hanno altre tipologie di diplomi d’istruzione secondaria superiore come il perito industriale indirizzo edile, il diploma di maturità tecnica di perito industriale e il diploma d’istruzione secondaria superiore afferente al settore tecnologico, indirizzo e “costruzioni, ambiente e territorio“.

Naturalmente come per tutti i concorsi, anche per il Concorso Agenzia delle entrate è richiesta la cittadinanza italiana, aver prestato regolare obbligo militare, godimento dei diritti politici e civili oltre all’idoneità fisica all’impiego.

Tutti coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici o che si sono licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione sono esclusi dal concorso, come coloro esattamente come coloro che hanno presentato sentenze ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei “requisiti di condotta di moralità necessarie per svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di assistente tecnico, nonché del tipo e della gravità del reato commesso“.

Concorso Agenzia delle Entrate: a Bolzano ci sarà un nuovo bando

Per la Provincia di Bolzano la procedura selettiva per il Concorso Agenzia delle entrate viene espletata seguendo un esame articolato in due lingue. Il direttore provinciale di Bolzano quindi emanerà un bando idoneo per la gestione della relativa procedura.

Dei novecento assistenti selezionati, quattro saranno destinati alla Valle d’Aosta e altri quattro alla provincia di Bolzano.

Più precisamente la distribuzione avverrà tra gli uffici provinciali territorio, direzioni generali, direzione provinciali, direzione centrale e servizi estimativi e osservatorio mercato immobiliare, direzione centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare.

Assistente tecnico dell’Agenzia delle Entrate fornisce un supporto alla programmazione all’operatività dei servizi catastali e cartografici, dei servizi di consulenza tecnico estimative dell’osservatorio del mercato immobiliare. Si tratta quindi di figure che dovranno lavorare per attuare la riforma catastale che Draghi ha tentato di operare.











