Concorso per netturbini a Napoli/ Boom iscritti: 26mila per 500 posti, tanti laureati

Il concorso per netturbini a Napoli di Asìa, l’Azienda di igiene urbana del Comune, ha registrato un vero e proprio boom di iscrizioni. Le persone che parteciperanno sono oltre 26 mila per un totale di soltanto 500 posti a disposizione. Di questi 200 sono riservati a contratti di apprendistato accessibili esclusivamente a coloro che hanno tra i 18 e i 29 anni, mentre gli altri 300 offrono contratti a tempo indeterminato. L’aspetto certo è che, dati i numeri, in molti rimarranno delusi.

Le selezioni, come riportato da La Repubblica, sono cominciate nelle scorse ore alla Mostra d’Oltremare e andranno avanti, con tre turni giornalieri, fino al 30 settembre. La prova scritta prevede 50 domande a risposta multipla di vario genere: dalla cultura generale al codice dell’ambiante, fino alla gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata, nonché su sicurezza sul lavoro, diritti e doveri dei lavoratori ed elementi del codice della strada. Dopo che le graduatorie sulla base di queste ultime saranno stilate, si passerà alla valutazione dei titoli.

Concorso per netturbini a Napoli: oltre 1000 iscritti sono laureati

Il dato che spicca relativamente al numero di iscritti al concorso per netturbini a Napoli indetto da Asìa, l’Azienda di igiene urbana del Comune, è quello relativo ai laureati. Essi sono 1.232, ovvero quasi il 5% del totale. A presentarsi, come riportato da La Repubblica, è stata anche una avvocatessa, Maria. “Qualche amico si è sorpreso, ma la mia professione è in crisi e questo concorso per me è abbordabile”, ha detto. Altri 10.445 tra coloro che hanno presentato domanda invece hanno un diploma di scuola superiore. Il titolo di studio richiesto, però, era semplicemente la licenza media.

La possibilità di lavorare come operatore ecologico insomma entusiasma proprio tutti. A dimostrarlo c’è anche il dato relativo all’età. Circa 8.900 dei candidati hanno i tra 18 e i 29 anni, mentre più di 14 mila tra i 30 e 49 anni. Più del 10% degli aspiranti netturbini, infine, ha più di 50 anni: 2.731 in totale.











