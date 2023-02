Concorso Polizia di Stato 2023/ 140 posti per nuove divise: date, requisiti e bando

Il Ministero della difesa ha indetto un nuovo concorso per la Polizia di Stato 2023, per l’assunzione di nuovo personale: è previsto l’assorbimento di altri 140 commissari di polizia. Tutti coloro che vorranno partecipare dovranno inviare la domanda entro il 20 marzo 2023.

Concorso Polizia di Stato 2023: bando di concorso

Sono finalmente note le nuove modalità per la partecipazione al nuovo concorso Polizia di Stato 2023 utile a tutti coloro che vorranno diventare commissario: l’obiettivo è quello di assumere 140 nuovi dipendenti entro il 2023. Ecco quali sono i requisiti e le date entro cui è possibile inoltrare la domanda. Il nuovo bando di concorso è volto ad assumere 140 nuovi commissari. Alcune posizioni sono riservate a determinate categorie di cittadini, principalmente a coloro che già sono parte delle forze dell’ordine. Tutti gli altri potranno comunque inoltrare la domanda entro il 20 marzo 2023.

SCUOLA/ Valditara e i precari: ora le paritarie entrino nel piano straordinario

Qui sarà possibile scaricare il bando di concorso Polizia di Stato 2023, così da poter leggere tutti gli articoli inerenti le modalità ed i programmi delle varie prove a cui saranno sottoposti tutti i candidati.

Concorso Polizia di Stato 2023: i requisiti e scadenza

I requisiti fondamentali per poter partecipare al nuovo concorso Polizia di Stato 2023 sono i seguenti: cittadinanza italiana viltà tra i 18 e 30 anni, possesso laurea magistrale o specialistica ha contenuto giuridico tra cui magistrale in giurisprudenza (Lmg/01). Possesso dei requisiti di efficienza fisica, idoneità fisica e psicoattitudinale. La domanda potrà essere presentata entro le ore 23:59 del 20 marzo 2023 per via telematica, seguendo tutte le istruzioni del sito della Polizia di Stato. Quali sono le fasi del concorso? Il concorso si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

SCUOLA/ "Insegnanti di religione, serve un concorso per gli abilitati"

Prova preselettiva, prova di efficienza fisica, accertamenti psicofisici, certamente attitudinale, prove scritte, prova orale, valutazione titoli.

Per quanto concerne le prove fisiche, esattamente come è stato precisato all’interno del bando, queste dovranno comprendere una corsa di 1000 metri, il salto in alto, i piegamenti sulle braccia e coloro che supereranno tutti e tre le prove fisiche potranno poi essere convocati all’accertamento dei requisiti fisici e psicoattitudinali. Una volta superata anche questa fase si potrà dare seguito alle prove orali e alla valutazione dei titoli.

Scuola, supplenze docenti 2022-23 e graduatorie concorso straordinario bis/ Le nomine

© RIPRODUZIONE RISERVATA