Concorso “Regina con il Hijab”: il 4 giugno a Milano/ È il primo in Europa sul velo

È stata fissata la data finale del concorso di “Regina con il Hijab – Sii l’esempio”, che si svolgerà sabato 4 giugno a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, all’Almas, ex Karisma, in via Monfalcone n°1, a partire dalle 15.00. Una iniziativa, organizzata da Assia Belhadj, unica nel suo genere in Italia, ma anche in Europa. L’obiettivo è quello di sostenere le ragazze delle nuove generazioni che indossano il velo e che per questo motivo stanno affrontando importanti sfide in questo periodo storico. Non si tratta dunque di un evento esclusivamente dedicato alla bellezza, tramite il quale verrà eletta una “miss”.

Le donne, come riportato dal Dailymuslim, saranno al centro del progetto e testimonieranno di avere deciso spontaneamente di indossare il velo come espressione della propria personalità, dei propri valori e della propria religione. La speranza è quella di rompere quei tabù che ancora oggi dipingono chi effettua questa scelta come una persona sottomessa all’Islam e agli uomini. Le ragazze della nuova generazione, nate e cresciute in Italia, che partecipano al concorso intendono dimostrare di essere fiere del loro copricapo caratteristico.

Concorso “Regina con il Hijab”: il 4 giugno a Milano. I criteri di giudizio

Come verrà eletta la “Regina con il Hijab” nel corso del concorso la cui la cerimonia di chiusura andrà in scena sabato 4 giugno a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano? Come spiegato dall’organizzatrice Assia Belhadj e come riportato dal Dailymuslim, in occasione dell’evento verranno valutate le caratteristiche di vestibilità del velo indossato dalle ragazze partecipanti, dell’intero abito con cui si presenteranno e del loro stile in generale. A esprimere i giudizi determinanti saranno i membri di una giuria, che sarà resa pubblica il giorno della gara. L’accesso all’Almas, ex Karisma, in via Monfalcone n°1, è aperto a tutti. Per coloro che non potranno partecipare è disponibile anche in diretta streaming su YouTube.

