Concorso scuola 2023/ 25mila posti come insegnanti o personale ATA

Molte persone ambiscono ad essere assunte nella scuola indipendentemente dal ruolo ricoperto: sono infatti popolatissimi i concorsi per l’insegnamento ma anche le domande per personale ATA. Vediamo insieme quando è possibile candidarsi al concorso scuola 2023 e come ottenere rapidamente un posto di lavoro nella scuola.

Concorso scuola 2023: anche per personale ATA

Il 2023 sarà un altro anno importante per coloro che vogliono tentare di ottenere un posto fisso nella scuola come personale ATA oppure come insegnante di ruolo o di sostegno.

Il governo ha appena messo in campo 300 milioni di euro per aumentare gli stipendi dei dipendenti pubblici di questa categoria. E infatti il Ministero dell’Istruzione sta per rendere pubblici i prossimi bandi di concorso per coloro che hanno l’ambizione di insegnare oppure di far parte del corpo ATA, vale a dire collaboratori scolastici oppure personale di segreteria.

Concorso scuola 2023: 25 mila assunzioni in tutto

Il primo step concerne la stabilizzazione del personale ATA che abbia un rapporto di lavoro precario da oltre 24 mesi. ATA è l’acronimo di amministrativi, tecnici e ausiliari.

Ma il bando di concorso scuola 2023 concerne anche coloro che vogliano entrare a tempo indeterminato nella scuola e occuparsi di insegnamento: per la precisione i posti messi a disposizione sono 25 mila e 15 mila saranno assunti entro il 2024.

