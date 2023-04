Conduttrice BBC morta dopo prima dose vaccino Covid/ Vedovo fa causa ad AstraZeneca

Il marito di una presentatrice BBC, morta in seguito alle complicazioni della vaccinazione contro il Covid, ha intrapreso un’azione legale contro AstraZeneca. Alla stessa BBC l’uomo ha dichiarato di non aver avuto “altra scelta” dopo la morte della moglie, Lisa Shaw, che lavorava per BBC Radio Newcastle ed era deceduta una settimana dopo la prima dose di vaccino a maggio 2021.

Nel mese di agosto 2021, un medico legale ha stabilito che la 44enne era morta a causa di una “trombocitopenia indotta da vaccino”, una rara condizione legata alla somministrazione. “Non è nel mio stile dire che voglio fare causa a qualcuno, ma per quasi due anni abbiamo cercato di impegnarci con il governo e con i parlamentari da quando Lisa è morta – ha raccontato l’uomo alla BBC – e nessuno di loro ci ha ci ha contattato o ha assunto un impegno con noi. Ogni impegno si è rivelato effimero, nel migliore dei casi, quindi questo è il motivo per cui non abbiamo alternative. Se il governo o AstraZeneca non vogliono impegnarsi con noi, allora cos’altro possiamo fare?”. L’uomo ha dichiarato di voler soltanto ottenere “una sorta di riconoscimento del fatto che queste morti sono avvenute“. E ha precisato: “non siamo dei pazzi o dei teorici della cospirazione, siamo mariti e mogli e membri di una famiglia che ha perso qualcuno – questo è tutto. Qualunque somma di denaro non riporterà indietro la mamma di mio figlio“.

Conduttrice BBC morta per complicazioni post-vaccino, la causa contro AstraZeneca

Il marito di una conduttrice BBC morta dopo la somministrazione della prima dose di vaccino anti-Covid ha intrapreso un’azione legale contro AstraZeneca, supportato da altre 75 persone che hanno subìto lutti analoghi in famiglia oppure che hanno parenti sopravvissuti al vaccino con importanti lesioni e conseguenze. Come sottolinea il Daily Telegraph, questa causa contro AstraZeneca è basata sul Consumer Protection Act del 1987, e pertanto si domanda un risarcimento come previsto dal programma governativo apposito, il Government’s Vaccine Damage Payment Scheme.

L’avvocato che rappresenta il vedovo della conduttrice BBC e le altre 75 persone, raggiunto dal Daily Telegraph ha spiegato che i danni sono stati richiesti sulla base del fatto che il vaccino fosse un “prodotto difettoso che non era sicuro quanto i consumatori ragionevolmente si aspettavano”. Il vaccino AstraZeneca nel Regno Unito è stato il primo a essere stato approvato a dicembre 2020, ordinato dal governo in 100 milioni di dosi. Il vedovo di Lisa Shaw alla BBC ha spiegato che “È stato accertato che [il decesso] è stato causato dalla vaccinazione anti-Covid di AstraZeneca. Non si tratta di Covid, non si tratta di quante vite la vaccinazione Covid abbia salvato, si tratta di ciò che questa vaccinazione ha fatto a Lisa e ad altre famiglie, e non si tratta di quanto sia stata efficace o se qualcuno è anti-vax”.











