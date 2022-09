Confartigianato: “energia? È ecatombe imprese”/ Rischio 880mila Pmi, 3 mln lavoratori

Confartigianato lancia l’allarme sugli effetti del caro energia sulle imprese italiane. “Mette a rischio 881.264 micro e piccole imprese con 3.529.000 addetti, pari al 20,6% dell’occupazione del sistema imprenditoriale italiano” avverte in un rapporto che analizza l’impatto del caro bollette sulle aziende appartenenti a 43 settori. “Rischiamo un’ecatombe di imprese” è l’appello denso di preoccupazione per il futuro.

Gas, taglio Iva al 5%/ Come funziona la proposta per pagare meno in bolletta

“Servono interventi immediati ma anche altrettanto rapide riforme strutturali per riportare i prezzi dell’energia sotto controllo e scongiurare una crisi senza precedenti” è la richiesta avanzata da Confartigianato. In particolare, “Le attività più esposte alla minaccia del lockdown energetico e addirittura della chiusura sono quelle energy intensive: ceramica, vetro, cemento, carta, metallurgia, chimica, raffinazione del petrolio, alimentare, bevande, farmaceutica, gomma e materie plastiche e prodotti in metallo”, ma anche “comparti manifatturieri di altro genere in cui spiccano il tessile, la lavorazione del legno, le attività di stampa, la produzione di accumulatori elettrici e di apparecchi per uso domestico, di motori e accessori per auto, la fornitura e gestione di acqua e rifiuti”.

Carta di credito senza commissioni/ Ecco come risparmiare sul canone annuale

Confartigianato, l’allarme per caro energia e caro carburante

L’analisi proposta da Confartigianato sottolinea che anche le materie prime sono interessate dal vertiginoso aumento dei prezzi in bolletta: “gli effetti del caro-energia non risparmiano il settore dei servizi, con 17 comparti sotto pressione a causa dell’escalation dei prezzi di energia elettrica, gas e carburanti”. E non basta, perché i rincari hanno colpito anche i carburanti e, quindi, il trasporto di merci su strada e anche “la logistica, con attività come il magazzinaggio e le attività di supporto ai trasporti che subiscono pesanti rincari delle bollette per le attività di refrigerazione delle merci deperibili”.

“Luce-gas, 1 su 3 faticherà a pagare bollette Natale”/ Dati Coop: 68% taglia consumi

Come stimato da Confartigianato nel report, “la regione più esposta ai disastrosi effetti del caro-energia sull’occupazione delle piccole imprese è la Lombardia: sono a rischio 139mila aziende con 751mila addetti. Non va meglio per il Veneto dove a soffrire sono 77mila piccole imprese con 376mila occupati”. Ma gli effetti dei rincari su gas e carburante potrebbero coinvolgere anche “l’Emilia-Romagna (72mila piccole imprese con 357mila addetti), il Lazio (79mila imprese e 304mila addetti), il Piemonte con 62mila aziende che danno lavoro a 262mila addetti, la Campania (77mila imprese con 240mila addetti), la Toscana con 63mila imprese e 228mila addetti, la Puglia (57mila piccole imprese e 177mila addetti) e la Sicilia (63mila imprese con 165mila occupati)”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA