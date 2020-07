Conferenza stampa Conte-Merkel/ Diretta video: “Recovery fund, l’Ue sia all’altezza”

Al termine del colloquio privato tra Giuseppe Conte e Angela Merkel in vista del Recovery Fund e del Consiglio Ue di fine settimana all’interno del Castello di Meseberg, in Germania, ecco la conferenza stampa congiunta in diretta video streaming dei due leader europei: «Dobbiamo guardare alla struttura del Recovery Fund per il futuro dell’Europa, siamo d’accordo sulla base della struttura assieme all’Italia e alla Francia. Il Next Generation Ue è una buona idea per il miglior investimento nel futuro: è insieme che dobbiamo trovare soluzione per Recovery Fund e speriamo di trovare un’opinione comune nonostante le opinioni divergenti ma sono sicura che riusciremo a trovare un unico accordo», ha spiegato la Cancelliera Angela Merkel.

«Grazie per la calorosa accoglienza: oggi chiudo il tour nelle capitali europee prima del Consiglio Ue, passaggio importante che coincide con l’inizio del semestre di presidenza tedesca. Siamo in un appuntamento storico: abbiamo un negoziato molto difficile davanti, non sarà per nulla semplice: mi darete atto che ho sempre cercato di rappresentare in modo ambizioso al comune obiettivo, una risposta all’altezza della crisi epocale. La pandemia non è un esito sbagliato di qualche stato, ma una crisi con recessione spinta che va supportata economicamente», ha invece risposto nella prima parte del suo discorso il Premier Giuseppe Conte.

CONFERENZA STAMPA CONTE-MERKEL: “CONSIGLIO UE SIA ALL’ALTEZZA”

Nel momento di massima difficoltà la Germania e la Merkel si sono dimostrate molto vicini all’Italia, ringrazia Conte nella seconda parte della conferenza stampa dal Castello di Meseberg. «Durante i mesi della pandemia che ha colpito così duramente gli italiani hanno reagito con straordinaria disciplina», ribadisce la Cancelliera, con il Presidente del Consiglio che invece ribadisce «Macron e Merkel hanno lanciato la proposta di forza ambiziosa, oggi tocca all’Europa intera: devono mostrare tutti la consapevolezza di una risposta tempestiva per uscire quanto prima da questa crisi. Se non siamo tempestivi allora la crisi diverrebbe devastante, rischieremmo di trovarci tutti in grandi difficoltà». In vista del prossimo Consiglio Europeo, Conte annuncia «L’Europa deve fare sentire la sua voce e deve essere all’altezza: il Consiglio Ue deve prendere una risposta coerente alle richieste complesse dell’intero. L’Italia ha già iniziato un programma di rilancio e semplificazione con il nuovo Decreto che non avevamo mai fatto prima: ma bisogna fare di più con il piano di Rilancio che sarà pronto a breve». Il turismo ha i primi segnali di ripresa dalla Germania verso l’Italia, ma «possiamo e dobbiamo fare ancora di più».





