Conferenza stampa Draghi: diretta video streaming/ Decreto bollette contro rincari

Conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi al termine del Consiglio dei ministri previsto oggi pomeriggio. Ad annunciarlo è Palazzo Chigi, spiegando che l’incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Le immagini saranno messe a disposizione sui canali della stessa Presidenza del Consiglio, quindi in diretta video streaming sul canale YouTube, oltre che su quelli social, e in diretta tv sui canali all-news come Rai News 24, TgCom24 e Sky Tg24. Il Cdm è stato convocato per discutere del provvedimento per il caro bollette e l’assestamento di bilancio. La seduta non è stata convocata ufficialmente, ma non vi sono dubbi sul fatto che si terrà, visto che il premier è rientrato in anticipo ieri dal vertice Nato di Madrid per presiedere la riunione.

Il Cdm potrebbe essere anche l’occasione per un aggiornamento sulla situazione internazionale, dopo il Consiglio europeo di Bruxelles, il G7 e il summit dell’Alleanza atlantica. Ci sono poi le tensioni nella maggioranza del governo. Da un lato la Lega attacca sui provvedimenti che riguardano cannabis e cittadinanza, dall’altro ci sono le tensioni con M5s, infatti è atteso anche un chiarimento con Giuseppe Conte dopo la vicenda delle telefonate tra Draghi e Beppe Grillo. Ieri il premier ha smentito di aver chiesto la rimozione di Conte, con cui si è sentito al telefono, ma nelle prossime ore dovrebbero risentirsi, anche se non è previsto alcun appuntamento in agenda.

CDM SU DECRETO BOLLETTE: LE MISURE DEL GOVERNO

Il primo tema sul tavolo del Cdm è il decreto bollette, alla luce dei nuovi rincari in vista per luce e gas. Non si arresta neppure la crescita del costo dei carburanti. Per questo il governo ha deciso di accelerare con un nuovo decreto bollette, anche se dovrebbe trattarsi di una rivisitazione di quello della settimana scorsa che non è ancora andato in Gazzetta Ufficiale. Ma nella conferenza stampa di oggi il premier Mario Draghi avrà l’occasione di approfondire la questione. Si stanno valutando nuovi aiuti per famiglie e imprese per militare il salasso. Inoltre, il ministero dell’Economia ha fatto sapere che entro oggi dovrebbe arrivare in Parlamento il disegno di legge di assestamento di bilancio, con gli aggiornamenti delle previsioni di finanza pubblica.

Sarà l’occasione per valutare la disponibilità finanziaria di ulteriori misure per calmierare il costo dell’energia fino alla fine dell’anno. Nel mirino anche il taglio delle accise, prorogato al 2 agosto. Una misura non ritenuta sufficiente, come evidenziato ad esempio da Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Quello dell’Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona, ha evidenziato che «le speculazioni proseguono indisturbate senza che nessuno intervenga». Tutti aspetti che verranno affrontati in conferenza stampa oggi dal presidente del Consiglio Mario Draghi al termine del Cdm.

