Conferenza stampa Draghi e Franco, diretta video/ Def, scostamento e guerra Ucraina

LA CONFERENZA STAMPA SUL DEF CON DRAGHI E FRANCO

Al termine del Consiglio dei Ministri, il Premier Mario Draghi e il Ministro dell’Economia Daniele Franco spiegheranno in conferenza stampa da Palazzo Chigi i contenuti del Def – Documento di Economia e Finanza – con la spesa prevista per l’intero anno 2022.

DEF, LA BOZZA IN CDM/ Pil 2022 al 3,1%, deficit 5,6%. Restano 5 miliardi per aiuti

Il Presidente del Consiglio ha deciso di giocare d’anticipo convocando il CdM oggi (e non domani) per poter provare a trovare subito una quadra sul Def, portandolo poi in Aula già a partire dal prossimo 11 aprile. La conferenza stampa si terrà a breve, non appena terminato il Cdm, con la consueta collocazione presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio: sarà possibile seguirla in diretta video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi. Come da tradizione, il Documento di Economia e Finanza – da inviare poi una volta approvato alla Commissione Europea – riguarda il “piano di spese” previste per l’anno corrente: tra guerra in Ucraina, incertezze sul futuro del Covid e macro-crisi energetica, le spese che si apprestano a dover far quadrare il Governo Draghi non saranno affatto semplici.

CONTE vs DRAGHI/ Dietro il no a M5S, l’ultimo avvertimento del Premier al suo Governo

I TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA: DRAGHI SU DEF, SOSTEGNI E GUERRA UCRAINA

Primo tema principale dunque della conferenza stampa di Draghi e Franco da Palazzo Chigi sarà proprio il contenuto dettagliato del Def 2022, con indicate tutte le spese che si ipotizzano saranno necessarie nei prossimi mesi tra sostegni a famiglie-imprese, provvedimenti su gas ed energia ed evoluzioni (imprevedibili) su Covid e soprattutto guerra in Ucraina.

L’incontro con la stampa vedrà poi l’occasione per il Premier Draghi di definire l’esito del “braccio di ferro” con i partiti circa l’eventualità di porre un nuovo scostamento di bilancio per le prossime settimane: come ha già anticipato la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra «Per la guerra e la crisi energetica, il Def taglierà le stime del Pil 2022 portandole un po’ sotto al 3%». Addio dunque alla stampa propositiva fatta nella Nadef di settembre, con Pil al 4,7%: il Mef tenta di mantenere il deficit ancorato al 5,6% ma non sarà facile in quanto le riserve messe a disposizione dalla Manovra si ormai esaurite dopo gli ultimi due Decreti Energia (circa 5miliardi complessivi sono costati). Non sembrano sufficienti i 3-4 mld avanzati per coprire la mole di interventi necessari per il Paese nei prossimi mesi: per questo M5s, Lega ma anche parti del Pd tornano a chiedere a Palazzo Chigi e al Ministero uno scostamento da 15-20 miliardi successivi al Def per riequilibrare lo scenario attuale. Oltre al Def, la conferenza stampa con Draghi sarà ovviamente l’occasione per aggiornare sullo stato dell’arte di guerra in Ucraina e caos energetico: oggi il quinto pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia è stato approvato, di questo e della recente espulsione di 30 diplomatici russi dall’Italia, il Governo potrebbe darne conto proprio nell’incontro odierno con la stampa.

FINANZA E POLITICA/ Le istruzioni di Bruxelles che portano l’Ue al suicidio

LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA CONFERENZA STAMPA DI MARIO DRAGHI (non appena disponibile)











© RIPRODUZIONE RISERVATA