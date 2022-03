Conferenza stampa Protezione Civile/ Video, Curcio: “Ucraina, ok a piano accoglienza”

È arrivato il via libera al piano per assistere i profughi ucraini. Come reso noto dall’Ansa, in giornata sarà firmata l’ordinanza della Protezione Civile per regolare i principi e le modalità della gestione dell’accoglienza in tutta Italia. Il programma è stato illustrato in conferenza stampa quest’oggi dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, affiancato da Francesca Ferrandino e da Wladimiro Boccali.

Nel corso del suo intervento, Fabrizio Curcio ha spiegato che ci sarà una manifestazione di interesse a livello nazionale «dove raccogliamo la disponibilità di un’accoglienza diffusa fino ad un massimo di 15 mila posti». Il capo del Dipartimento della Protezione Civile ha rimarcato che saranno stabiliti criteri, tariffe massime pro capite e per dire, per poi passare «a una valutazione di queste disponibilità fino alla stipula della convenzione per singolo ente».

VIDEO, LA CONFERENZA STAMPA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Nel corso della conferenza stampa, Curcio ha annunciato l’attivazione della piattaforma “Offro aiuto”, che ha come obiettivo la raccolta coordinata delle offerte che si possono fare a supporto delle esigenze. La piattaforma, ha proseguito, accetta offerte da cittadini, aziende e Enti del Terzo settore. Le proposte sono differenziate e vanno incontro «alla nostra idea di finalizzazione dell’aiuto»: «L’offerta si attiva con una procedura guidata, molto semplice. Al cittadino si chiedono servizi e ospitalità ma non beni, alle aziende servizi, beni e ospitalità e al Terzo settore solo beni e servizi, non ospitalità». Successivamente, per quanto riguarda il contributo del sostentamento, il numero uno della Protezione Civile ha evidenziato che è prevista una tantum di 300 euro mensili pro capite per adulti e di 150 euro per figli minori di 18 anni.

