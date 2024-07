Conguaglio Bonus INPS/ Fino a 1200€ nella busta paga degli operai agricoli (ultime notizie 4 luglio 2024)

All’interno della busta paga del mese di luglio, sarà il conguaglio relativo al bonus INPS a favore di tutti gli operai che operano nel campo dell’agricoltura e che hanno indicato – all’interno del modello unico 730 – un sostituto d’imposta.

Tutti gli operai agricoli, che hanno goduto della disoccupazione i quali hanno presentato la dichiarazione dei redditi il mese di luglio, sarà il mese dedicato al conguaglio, in riferimento al trattamento integrativo relativo all’anno d’imposta 2023.

Visite fiscali INPS 2024/ Niente più differenza tra privati e pubblici (ultime notizie oggi 3 luglio)

Conguaglio bonus INPS: tutte le informazioni

Tutti coloro che hanno percepito la disoccupazione agricola potranno ricevere un conguaglio in riferimento al bonus INPS, all’interno della busta paga di luglio in un’unica soluzione salariale a patto che:

Vi sia un rapporto di lavoro in corso durante il mese di luglio;

Il datore di lavoro sia stato nominato come sostituto d’imposta.

In questo caso il conguaglio integrativo – sempre relativo all’anno 2023 – tutti gli operai interessati, potranno raggiungere un importo pari a 1200 euro e – come già accennato – tale importo sarà versato dal datore di lavoro.

Bonus Covid/ Esonero nel versamento dei contributi: ecco come ottenerlo (ultime notizie 2 luglio 2024)

Tutti gli operai agricoli che invece percepiscono l’indennità di disoccupazione INPS, percepiranno il conguaglio nel mese di dicembre. Il I conguaglio in riferimento al bonus INPS, spetta più nello specifico a tutti quei lavoratori che hanno un reddito annuale superiore ai 15 mila euro oppure inferiore agli 8 mila euro.

Inoltre il bonus è previsto sottoforma mensile, per tutti coloro per la quale il rapporto di lavoro è continuativo anche se gli importi, possono variare molto in base ai giorni lavorati durante l’arco di un intero mese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA