Consiglieri eletti Chiavari 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con Messuti sindaco

CONSIGLIERI ELETTI CHIAVARI, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

A Chiavari trionfa Federico Messuti nelle elezioni comunali 2022. Il candidato dell’amministrazione comunale uscente succede al defunto Marco Di Capua, della stessa espressione politica. È stato proprio lui a vincere il ballottaggio contro l’avversario Mirko Bettoli, con un 62.12% contro il 37.88%. Nessuna sorpresa, dunque, dopo un primo turno in cui il candidato delle liste civiche aveva ottenuto il 48.52%. Vediamo però la possibile composizione della giunta con i consiglieri eletti a Chiavari in questo 2022, che al momento sono però ufficiosi. Dunque, in attesa dell’ufficialità che arriverà nei prossimi giorni, vediamo la composizione esatta delle liste in Consiglio a Chiavari.

Maggioranza: 10 seggi

– Messuti Federico

– Michele Canepa (Avanti Chiavari)

– Antonio Segalerba (Avanti Chiavari)

– Gianluca Ratto (Avanti Chiavari)

– Paolo Garibaldi (Avanti Chiavari)

– Claudia Brignone (Avanti Chiavari)

– Massimo Sanguinetti (Avanti Chiavari)

– Andrea Dagnino (Avanti Chiavari)

– Pietro-Ugo Della Casa Zanardi Landi (Avanti Chiavari)

– Emanuele Sanguineti (Maestrale)

– Silvia Caning (Partecip@attiva)

Minoranza: 6 seggi

– Bettoli Mirko

– Garibaldi Silvia

– Giardini Giovanni

– Antonio Bertani (Partito Democratico)

– Alessandro Calcagno (Con Silvia vola Chiavari)

– Nicola Orecchia (Giovanni Giardini sindaco)

ELEZIONI COMUNALI CHIAVARI 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Al primo turno, Federico Messuti aveva ottenuto un successo importante, sfiorando di pochissimo la vittoria senza passare per il ballottaggio. L’ex consigliere comunale nell’amministrazione Marco Di Capua, con deleghe ai settori legale e informatico, è stato sostenuto in queste elezioni 2022 da Avanti Chiavari, Maestrale, PartecipAttiva e Giovani per Chiavari. Per lui al primo turno un netto 48.54% seguito dal 16.85% di Bettoli. Una differenza di circa 3800 voti. A sostenere Messuti, inoltre, anche la Lista Toti e la Lega. Al ballottaggio, Messuti ha vinto con 5363 voti contro i 3240 di Bettoli.

Un successo importante, dunque, per Messuti, che si riconferma dopo essere stato eletto consigliere comunale nell’amministrazione uscente. Adesso, però, nelle sue mani ci sarà la gestione della cittadina, che lo ha scelto dopo anni di buona gestione all’interno della giunta comunale. LIVE Elezioni 2022: dati Ballottaggi Comunali in tempo reale – Risultati spoglio sindaco Chiavari

ELETTI CHIAVARI, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

Nel 2017, a Chiavari aveva vinto Marco Di Capua sostenuto da varie liste civiche come “Avanti Chiavari” e “Marco Di Capua sindaco”. Al primo turno il candidato aveva ottenuto il 32%, contro il 38.3% di Levaggi, allo stesso modo sostenuto da varie liste civiche. I due candidati si sono poi sfidati al ballottaggio nel quale a trionfare è stato proprio Di Capua con il 53.4% contro il 46.6% di Levaggi.

Il consiglio comunale era così composto: Segalerba Antonio (Avanti Chiavari), Messuti Federico (Avanti Chiavari), Corticelli Alberto (Lista Marco Di Capua sindaco), Garibaldi Paolo (Avanti Chiavari), Brignola Claudia (Avanti Chiavari), Cesaretti David (Lista Marco Di Capua sindaco), Galli Alice (Lista Marco Di Capua sindaco), Ghiggeri Luca (Lista Marco Di Capua sindaco), Trocar Stefano (Avanti Chiavari), Giardini Giovanni (Cambia con me! Chiavari da tutelare), Canepa Giorgio, Levaggi Roberto (Noi di Chiavari), Garibaldi Silvia (Forza Italia), Colombo Daniela (Fratelli d’Italia), Garibaldi Sandro (Lega), Cama Pasquale (PD).

