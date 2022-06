Consiglieri eletti Jesolo 2022, i seggi/ Risultati e preferenze con De Zotti sindaco

CONSIGLIERI ELETTI JESOLO, ELEZIONI COMUNALI 2022: LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO

I risultati delle elezioni comunali 2022 a Jesolo hanno stabilito che il nuovo sindaco è Christofer De Zotti. Il 36enne ha vinto al ballottaggio, battendo Renato Martin. Un vero e proprio scontro tra centrodestra, con il candidato di Fratelli d’Italia e di 4 liste civiche che ha raggiunto il 57,29 per cento delle preferenze con 5.742 voti. Renato Martin, che invece era sostenuto da Lega, Forza Italia e liste civiche dei moderati, è stato sconfitto. Per lui il 42,71% di voti pari a 4.280 voti. La maggioranza con Christofer De Zotti ha ottenuto 10 seggi più lui stesso. Martin Renato, arrivato secondo al ballottaggio, ha invece 4 seggi più lui stesso. In consiglio comunale anche Rugolotto Roberto. Ricordiamo che i nomi del consiglio comunale non sono ancora ufficiali. Vediamo però la possibile composizione in via ufficiosa:

11 seggi alla maggioranza:

– Christofer De Zotti

– 5 seggi a Jesolo Bene Comune (Martina Borin, Andrea Carpenedo, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel)

– 3 seggi a Fratelli d’Italia (Lucas Pavanetto, Alessandra Pasqual, Andrea Tomei)

– 1 seggio a Progetto Civico Perazzolo (Alessandro Perazzolo)

– 1 seggio a Indipendenza Veneta (Debora Gonella)

– 6 seggi alla minoranza:

– Renato Martin

– Rugolotto Roberto

– 2 seggi a Renato Martin Sindaco (Daniele Bison, Vincenzo Sansalone)

– 1 seggio a Forza Italia (Valerio Zoggia)

– 1 seggio a Lega Salvini (Fabio Visentin)

ELEZIONI COMUNALI JESOLO 2022: RISULTATI E VOTI LISTA DEL PRIMO TURNO

Al primo turno, le elezioni comunali 2022 di Jesolo erano finite con Christofer De Zotti, candidato per la coalizione capeggiata da Fratelli d’Italia, in vantaggio con il 44.9%, con 5326 voti in totale. Renato Martin, sostenuto invece da Lega e Forza Italia, era fermo al 39.22% con 4653. Insomma, uno scontro interno alla destra che ha portato poi al ballottaggio alla vittoria del candidato con Fratelli d’Italia. Rugolotto Roberto, candidato con il Partito Democratico, aveva ottenuto al primo turno il 12,59% dei voti. Lunardelli Antonio, con Jesolo in Movimento, si era fermato invece al 3,29%.

ELETTI JESOLO, ELEZIONI COMUNALI 2017: I CONSIGLIERI USCENTI

Alle elezioni del 2017, il sindaco eletto di Jesolo è stato Valerio Zoggia, sostenuto da Forza Italia e il Partito Democratico. Questo il consiglio comunale scelto dai cittadini:

Valerio Zoggia, Roberto Rugolotto (PD), Idra Esterina, Flavia Pastò, Giovanni Battista Scaroni (Forza Italia), Ennio Valiante (Forza Italia), Caterina Baccega (Lista Civica Tutti per Jesolo), Stefano Bacchin (Lista Civica – Tutti per Jesolo), Ilenia Buscato (Lista Civica – Scelgo Jesolo), Gino Campaner (Lista Civica – Tutti per Jesolo), Alberto Carli (Lega Nord), Anita Da Villa (Lista Civica – Tutti per Jesolo), Christofer De Zotti (Lista Civica – Jesolo Bene comune), Daniela Donadello (PD), Nicola Manente (Lista Civica – Forza Jesolo), Damiano Mengo (PD), Gino Pasian (Forza Italia), Lucas Pavanetto (Lista Civica – Jesolo Bene comune), Venerino Santin (Lega Nord), Chiara Vallese (Forza Italia), Fabio Visentin (Lega Nord).

