Constanze Nissen, moglie Wolfgang Amadeus Mozart/ 6 figli ma lui corteggiò la sorella

Chi è Constanze Mozart Nissen?

Se vi chiedete se Wolfgang Amadeus Mozart, celebre musicista e compositore, fosse sposato, la risposta è sì. Lei si chiamava Constanze Mozart Nissen (nome da sposata) e non era estranea al mondo musica, visto che la sua era tutta una famiglia di musicisti. Basti pensate che era la cugina del compositore Carl Maria von Weber e che sua sorella era un soprano di grande talento e che ebbe molto successo, tanto da interpretare diversi ruoli nelle opere di Mozart. Mozart, all’inizio, era infatti interessato più a sua sorella che a Constanze, tant’è che la corteggiò a lungo ma fu da lei poi respinto. Alla fine sposò un altro. Dopo qualche tempo, Mozart sposò allora sua sorella. I due ebbero poi ben sei figli.

Mozart e la lettera al padre in cui parlava di sua moglie

Constanze Mozart Nissen non era però ben vista da Leopold Mozart, padre del musicista. A lui Wolfgang scrisse una lettera in cui parlava di sua moglie, come riporta Wikipedia: “Prima che io smetta d’infastidirla con le mie chiacchiere, devo informarla meglio su Constanze. Non è di certo una brutta ragazza, ma al tempo stesso è lontana dall’essere bella. – descriveva il musicista, per poi aggiungere – Tutta la sua bellezza consiste in un paio di piccoli occhi neri e in un aspetto abbastanza curato. Non è molto intelligente, ma ha sufficiente buon senso per adempiere ai doveri di moglie e madre. Dire che tende ad essere stravagante è una bugia bella e buona.”

