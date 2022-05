CONSUMATORI/ Patrizia Polliotto: “Boom di mail truffa con finti atti giudiziari”

“Italia, è boom di mail truffa con finti atti giudiziari”. Lo rivela all’agenzia di stampa Ansa l’avvocato Patrizia Polliotto, presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, nonché Presidente dei rinomati ospedali milanesi ‘Galeazzi’ (quello in cui lavora anche il virologo Fabrizio Pregliasco), ‘San Siro’ e ‘Sant’Ambrogio’ tutti in capo al ‘Gruppo San Donato’, prima realtà sanitaria privata italiana con un fatturato superiore a 1 miliardo e 600 milioni di euro.

Gianmarco Pozzi/ L'avvocato: “Arrestati due suoi amici per un'indagine sulla droga”

“L’aumento del ricorso alla tecnologia quale strumento privilegiato per scambi personali e commerciali ha prodotto un incremento del 30% di richieste di aiuto presso i nostri sportelli da parte di cittadini che ricevono sulla propria posta elettronica e-mail che sembrano provenire da indirizzi conosciuti in quanto simili a quelle presenti in rubrica, o da indirizzi sconosciuti ma riconducibili a qualche organizzazione o ente, con minacce di decreti ingiuntivi, avvio di cause e infondate pretese risarcitorie”, aggiunge il legale piemontese, voce autorevole per i maggiori media italiani e opinionista a ‘Canale Italia’ e a ‘Radio Radio’ con il giornalista cattolico Maurizio Scandurra.

Martina Bonucci cuore d'oro: 575 km per beneficenza/ Raccolti oltre 170 mila euro

“Il nuovo phishing include altresì mail relative a fantomatici procedimenti giudiziari penali per pornografia infantile, pedofilia, cyberpornografia ed esibizionismo. Tutte comunicazioni fasulle riferite ad articoli inesistenti del Codice Penale e a sedi irreali delle varie Forze dell’Ordine, per indurre il destinatario a inviare i propri dati sensibili”.

Il consiglio “E’ quello di astenersi dal rispondere e dall’aprire eventuali allegati in quanto potrebbero essere dei virus informatici, segnalando il fatto alle Autorità competenti, e di prestare attenzione al testo di queste comunicazioni, spesso piene di errori ortografici, sintattici e grammaticali grossolani causati dai correttori e traduttori on line cui ricorrono i malfattori nello scriverle. Sul sito www.uncpiemonte.it sono disponibili tutti i nostri contatti cui rivolgersi in caso di emergenza o necessità per ricevere consiglio, indirizzo, assistenza e tutela” chiosa Patrizia Polliotto, anche stimato avvocato d’impresa e d’affari con curriculum professionale ricco di importanti esperienze al vertice in prestigiose società private e pubbliche tra le quali ‘Viasat’, ‘Juventus’, ‘NB Aurora’, ‘Compagnia di San Paolo’, ‘Zucchi’, ‘Engineering’, ‘Reply’ e molte altre.

Processo Johnny Depp, Amber Heard/ Fredella: “Lui sta iniziando a vincere, ieri...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA