Conte avvisa il governo: “Ascolti il M5s”/ “Salvini a Mosca? Ha i suoi desideri”

Tour elettorale per Giuseppe Conte in vista delle elezioni comunali, non mancano gli spunti significativi. Il leader del Movimento 5 Stelle ne ha avute per tutti: da Salvini a Confindustria, passando per il premier Draghi. Per quanto riguarda il leader della Lega, il leader grillino ha replicato senza mezzi termini al possibile viaggio in Russia del suo ex ministro dell’Interno: “Salvini vuole andare a Mosca? Ha i suoi desideri”.

Come dicevamo, a margine di un appuntamento elettorale a Sesto San Giovanni (Milano), Giuseppe Conte ha commentato le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi sul reddito di cittadinanza, reo di fare concorrenza a chi cerca lavoro: “Non è assolutamente vero, lo dicono le statistiche. Io dico agli industriali: approvate con noi e siate favorevoli al salario minimo e vedrete che non ci sarà nessuna concorrenza“.

CONTE AL GOVERNO: “ASCOLTI IL M5S”

Nel corso del suo intervento a margine di un appuntamento elettorale a Sesto San Giovanni, Giuseppe Conte si è soffermato sul ruolo del governo in queste settimane di crisi e ha ribadito che il premier Draghi “deve assolutamente essere in prima linea per imprimere questa svolta e per imporre dei negoziati”. Servono fermezza, coraggio e determinazione, secondo il giurista, per “convincere le parti in conflitto e anche tutta la comunità internazionale a questa svolta”. Addentrandosi sull’azione dell’esecutivo, Conte ha sottolineato che il Movimento 5 Stelle continuerà a fare politica “in questo quadro esprimendo posizioni politiche e volendo offrire il suo contributo per le attività del governo”. “Ma dobbiamo essere ascoltati”, il monito diretto alle forze di maggioranza e al primo ministro Draghi.

