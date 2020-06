Conte contestato “Buffone!”/ Video, premier insultato dalla folla fuori Palazzo Chigi

Pubblicità

Giuseppe Conte è stato apertamente contestato nella giornata di ieri davanti a palazzo Chigi. Lo testimonia il filmato diffuso in rete nelle ultime ore, girato dal direttore de Il Tempo, Franco Bechis. Nel video in questione, che potete trovare qui sotto, si vede appunto il presidente del consiglio recarsi in piazza Colonna dopo la conferenza stampa con i giornalisti in merito agli Stati generali dell’economia, il piano del governo per uscire dalla crisi economica, ma nell’avvicinarsi ad una piccola folla che si era radunata nel “centro del potere”, ha iniziato a ricevere insulti di ogni tipo. Così si è sentita la gente gridare “I soldi, i soldi! La cassa integrazione!”, e ancora “Buffone, buffone”. Conte ha tentato di placare un po’ gli animi, togliendosi la mascherina per cercare di parlare con loro, ma ad un certo punto ha alzato bandiera bianca dicendo “impossibile”. Ad assistere alla scena anche Luca Carabetta, deputato del Movimento 5 Stelle, che ha cercato di sdrammatizzare dicendo: “erano ragazzi, scherzavano e si facevano i selfie”.

CONTE CONTESTATO: “ORA FATEMI PRENDERE UN CAFFE’…”

Conte era uscito da palazzo Chigi per andare a bere un caffè, infatti aveva anticipato ai giornalisti presenti: “Fatemi andare a prendere un caffé, però da solo. Non seguitemi…”. Il filmato della contestazione ha fatto il giro del web e dei social network nelle ultime ore, divenendo virale. Il tutto dura una manciata di secondi, con Conte che tenta di parlare con una signora presente, prima di fare un passo indietro allontanandosi dalla folla. Secondo alcuni, Conte avrebbe voluto godersi il bagno di folla, viste anche le preferenze nei sondaggi, anche se non vi è comunque certezza su questo fatto, e non è da escludere che il Premier si sia semplicemente avvicinato alla gente solo per ascoltare i loro problemi. Conte, prima di avvicinarsi alla folla, ha parlato con i giornalisti presenti fuori da Palazzo Chigi, rispondendo alle domande sulla convocazione dei pm per la mancata istituzione della zona rossa di Nembro e Alzano, dicendo di “Non essere affatto preoccupato”.





