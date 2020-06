Conte: “Non temo di cadere”/ “Agiamo in fretta, altro che fare le cose con calma”

Pubblicità

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, non teme di cadere. Lo ha spiegato senza troppi giri di parole stamane, in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Non mi pare di essere accerchiato più di quanto lo fossi nella prima fase – le parole del premier – in tutti questi mesi ho sentito dire in continuazione: Conte cade, Conte cade. Fa parte del gioco, ho imparato a non meravigliarmi. Ma come si vede e si vedrà, non è così”. Il massimo esponente dell’esecutivo sottolinea però l’urgenza di agire in fretta, alla luce di una crisi economica causata dal coronavirus senza precedenti: “Non possiamo ritardare il confronto con imprenditori, sindacati, categorie – afferma il professore pugliese – l’urgenza non nasce da un mio capriccio ma dalla realtà che preme. Bisogna muoversi da subito”. Quindi Conte ribadisce il concetto: “Sento dire che occorre farlo con calma. Ma quale calma? Ci prendiamo qualche giorno per coinvolgere appieno le forze di maggioranza, e lo facciamo. Poi chiamiamolo patto, chiamiamolo confronto. Ma non va rimandato”.

Pubblicità

GIUSEPPE CONTE: “FASE POST CORONAVIRUS PIANIFICATA GIA’ DURANTE EMERGENZA”

Il presidente del consiglio spiega di essere una persona che “che non riesce a lavorare senza una strategia”, aggiungendo che la fase del post-coronavirus, aveva cominciato a prepararla “già durante l’emergenza”. Conte rimanda al mittente le voci di possibili tensioni all’interno della maggioranza: “la verità è che quando si arriva alla sostanza delle cose, asciugandole dalle polemiche, ci si rende conto che questa maggioranza è composta da partiti responsabili, che capiscono bene quali siano le priorità del Paese”. Stando a quanto spiega Conte, il clima all’interno dell’esecutivo da lui guidato “è migliore di quello che sembra”, e anche alcune recenti perplessità esternate dal Partito Democratico “Sono rientrate”. Infine, sul ministro dell’economia Roberto Gualtieri, Conte assicura: “ha sempre condiviso tutto con me e insieme a me. Come premier non scavalco nessuno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA