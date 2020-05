Conte “Quest’estate andremo in vacanza”/ Bonus e incentivi nel decreto Rilancio

Pubblicità

Si potrà andare in vacanza quest’estate? Forse non è il tema principale o più importante in questo periodo di pandemia da Coronavirus, ma è anche vero che, dopo le lunghe settimane di isolamento nelle case, il poter essere liberi di prendere e partire (qualora si possa farlo) rappresenta comunque una meta ideale, anche se quella fisica dovesse essere a due passi. E’ anche il tema di uno stralcio di intervista che Giuseppe Conte ha rilasciato al Corriere della Sera: il premier ha espressamente detto che “quest’estate non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena”: il riferimento è ovviamente all’isolamento in senso stretto ma, anche, a tutti i flash mob improvvisati che hanno colorato tramonti e serate soprattutto nelle grandi città, quelle manifestazioni spontanee nelle quali si è provato in qualche modo a essere vicini anche nella lontananza e nell’epoca del lockdown.

Il presidente del Consiglio, in merito alle vacanze, ha affermato che sarà possibile andare “al mare e in montagna, e godere delle nostre città”. Si è poi augurato che gli italiani trascorrano le loro ferie nel nostro Paese, anche se questo dovrà ovviamente avvenire “in modo diverso, con regole e cautele”. Molto probabilmente infatti le vacanze dell’estate 2020 saranno differenti: ingressi contingentati, aerei che magari non potranno essere riempiti in ogni ordine di posto, misure restrittive ancora in atto. Questo però si vedrà, deve ancora essere deciso; lo stesso Conte ha infatti detto che “attendiamo l’evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione”. A tale proposito qualche anticipazione ce l’abbiamo già, e se nera parlato nei giorni scorsi.

TURISMO E VACANZE, LE MISURE NEL DECRETO RILANCIO

Il decreto di maggio (ex aprile) è il cosiddetto decreto Rilancio, nel quale il Governo vorrebbe stanziare 55 miliardi di euro a sostegno dei cittadini per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Le proposte sono tante, e toccano vari temi: ovviamente gli incentivi per il turismo sono sul tavolo, questo settore infatti è tra i più colpiti dal lockdown e tante strutture stanno attraversando difficoltà non indifferenti. Tra le proposte allora compare il bonus vacanze, che sarebbe un incentivo per le famiglie affinchè passino le ferie in Italia: in questo modo il turismo nazionale sarebbe in qualche modo sostenuto. Si parla di un bonus che potrebbe raggiungere i 500 euro per famiglie che abbiano un reddito Isee fino a 35 mila euro, per le coppie saremmo a 300 euro e per i single 150 euro.

Non solo: nelle possibilità del decreto Rilancio si parla di un fondo da 50 milioni di euro che sarà destinato alla copertura delle spese di sanificazione delle strutture ricettive. Vi sono compresi anche gli stabilimenti balneari e termali, così da adeguare gli spazi in base alle disposizioni di sicurezza. Inoltre, sono stati stanziati 150 milioni di euro per il “potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle bambine e ai bambini di età compresa tra 3 e 14 anni e di progetti volti a contrastare la povertà educativa”: non è un tema strettamente attinente alle vacanze, ma certamente può essere un salvagente utile a tutte quelle famiglie che, magari per motivi di lavoro, non si possono permettere di lasciare la propria casa ma possono comunque avere un’opportunità per far divertire i loro figli.



