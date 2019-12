Contessa De Blanck Vs principe azzurro Orlando Puoti/ “Ancora vergine? Sei impotente”

Lite trash quella in diretta nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi 17 dicembre. Protagonisti la contessa De Blanck e Orlando Puoti, il noto principe azzurro del Minimondo di Avanti un altro! In studio di parla di castità e se la De Blanck ammette di non farlo da qualche tempo a causa di “problemi di prostata” del suo compagno, Orlando Puoti dichiara di essere ancora vergine a 40 anni. “Ma secondo me è impotente!” esordisce però la Contessa alla presentazione del Principe azzurro che fa il suo ingresso in studio, svelando di essere ancora vergine in quanto imbarazzato dalla sua forma fisica non proprio atletica. Ma la De Blanck sbotta: “Secondo me sono tutte cavolate quelle che sta dicendo, dovresti andare da un sessuologo… avrai dei problemi!”

Lite a Pomeriggio 5 tra la Contessa De Blanck e il Principe Azzurro…

Orlando Puoti non rimane in silenzio di fronte alle accuse della Contessa De Blanck, e anzi spiega: “Io ho avuto dei momenti di depressione – così si infuria – e lei non capisce e non si può permettere di dire in tv quello che sta dicendo ora”. Ma a Pomeriggio 5 l’atmosfera si scalda e la De Blanck prosegue: “Io mi permetto perché tu sei un cazza*o! Ma sta zitto che sei un buffone, guarda come vai conciato in giro! Sei ridicolo” Il Principe azzurro spiega però che il suo è solo un costume di scena: “Ma non vado in giro così! E poi la vera bellezza sta all’interno del cuore non fuori! Ricordalo questo perché mi sa che tu non sei bella all’interno del cuore!” A placare le acque è però Barbara D’Urso che chiede alla De Blanck in particolare di moderare i termini con il suo ospite.

