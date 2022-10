Controllo partita iva/ Esiste un modo per controllare l’affidabilità dei clienti?

Nel lavoro da libero professionista è possibile, soprattutto in un paese come l’Italia, incontrare moltissimi ostacoli. Per questo motivo è necessario molto spesso controllare i propri clienti e vedere se hanno una liquidità. Ma come è possibile controllare l’affidabilità di un libero professionista a partita IVA?

Controllo partita iva: esiste un modo?

Nel caso si tratti di rapporti di lavoro, è fondamentale verificare l’affidabilità di una partita IVA di un cliente. È fondamentale che la partita IVA sia solvibile. E per questo c’è chi si chiede se esiste un algoritmo che è in grado di dirlo. Infatti capita sempre più spesso di imbattersi in aziende di professionisti che non adempiono il proprio dovere.

In realtà l’azienda IREC del gruppo Fintech italiano ha deciso di elaborare un algoritmo che è in grado di stabilire l’affidabilità creditizia di una persona fisica che sia essa una singola partita IVA oppure una spa.

Si tratta però di un algoritmo ancora in fase di sviluppo e che si basa su alcune sovvenzioni di crowdfunding. L’obiettivo è quello di raggiungere 300.000 euro per poter portare a termine il progetto denominato k- score che è un algoritmo in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie per verificare l’affidabilità creditizia di un professionista prima di instaurare un rapporto di lavoro.

Controllo partita iva: cos’è l’algoritmo e come funziona

È lo stesso CEO di IREC, Victor Kaireddin a spiegare che l’algoritmo realizza “un’analisi incrociata dei dati provenienti da fonti ufficiali, come il catasto e la Camera di commercio. Vengono Inoltre esaminati dati provenienti dai nostri database interni, con oltre un milione di interconnessioni tra aziende creditrici e debitrici e informazioni esclusive sulla capacità di onorare i debiti in termini di affidabilità. E in ultimo viene svolta l’analisi e comportamentale predittiva, attraverso l’analisi del linguaggio delle persone sui social”.

E dunque questo algoritmo mette insieme elementi di varia natura incrociando nozioni derivanti da più discipline scientifiche in modo da attirare fuori l’analisi più accurata.











