Coppia morta in casa a Castagneto Carducci/ La prima ipotesi dopo il ritrovamento

L’ipotesi di un omicidio-suicidio si sarebbe fatta strada nelle indagini sul ritrovamento di una coppia di anziani coniugi senza vita a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. È quanto riportato dall’Ansa a seguito della scoperta fatta dai carabinieri poche ore fa all’interno dell’abitazione di marito e moglie, 80 anni lui e 75 lei, ma il quadro della vicenda sarebbe ancora tutto da chiarire. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa, il primo quadro al vaglio degli inquirenti rimanderebbe alla possibilità che l’anziano abbia ucciso la moglie per poi togliersi la vita.

A lanciare l’allarme, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe stato il figlio della coppia. Sul posto il personale del 118, i carabinieri e il medico legale che ha condotto una prima ispezione sui corpi degli anziani coniugi. A rafforzare l’ipotesi di un omicidio-suicidio sarebbe l’assenza di segni di violenza riconducibili all’azione di terzi sulla scena, così come assenti risulterebbero evidenze di una intrusione nell’abitazione. Ora si attenderà la risposta dell’autopsia che permetterà di ricostruire l’esatta causa e la dinamica dei due decessi.

Coppia morta in casa a Castagneto Carducci: il ritrovamento e le indagini

Le indagini sul ritrovamento dei coniugi senza vita in provincia di Livorno, a Castagneto Carducci, sono in corso e sull’attività investigativa vige il massimo riserbo. I cadaveri sarebbero stati rinvenuti alle prime ore di questa mattina a seguito dell’allarme lanciato dal figlio della coppia, ma ci sarebbe anche una testimonianza al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto riportato da Repubblica, un vicino di casa degli anziani avrebbe riferito di aver sentito almeno due colpi riconducibili a un’arma da fuoco e sparati in rapida sequenza.

Non si esclude che ad agire sia stato l’anziano: l’uomo, 80 anni, stando ad una prima ricostruzione potrebbe aver sparato alla moglie 75enne prima di rivolgere contro di sé la stessa arma. Si tratterebbe di un fucile, almeno questo è ciò che trapela attraverso quanto descritto dal quotidiano sulla tragedia che si sarebbe consumata in circostanze ancora tutte da chiarire a Castagneto Carducci. All’interno della casa non mancherebbero oggetti e questo tenderebbe ad escludere l’ipotesi di una rapina finita nel sangue. L’attività investigativa è in pieno svolgimento e si attendono ulteriori aggiornamenti.











