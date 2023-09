Cori omofobi durante Psg-Marsiglia/ Video, ministro Sport: “Non possono essere abitudine”

Psg – Marsiglia è terminata 4-0, ma a diversi giorni dal triplice fischio continua a fare discutere. Nessuna decisione arbitrale contestata e nessuna rissa, ad accendere il dibattito è quanto accaduto sugli spalti. Durante la partita, dagli spalti del Parco dei Principi sono stati intonati dei cori omofobi. Protagonisti in negativo i tifosi parigini, che hanno messo nel mirino calciatori e tifosi dell’OM. Ad alimentare le polemiche i festeggiamenti che hanno coinvolto anche quattro calciatori, inconsapevoli dei cori: Hakimi, Kurzawa, Dembele e Kolo Muani. Tutti e quattro rischiano squalifiche pesanti.

“Sono scioccato”, la prima reazione di Olivier Klein, delegato interministeriale per la lotta contro il razzismo, l’antisemitismo e l’odio anti-LGBT (DILCRAH). “Sono molto scioccato dagli insopportabili cori omofobi ascoltati al Parco dei Principi durante Psg – Om”, le sue parole su X: “Con il DILCRAH contatterò il Paris SG e la lega calcio professionistica affinché possano essere adottate delle sanzioni. Studieremo anche le possibilità di intraprendere azioni legali“.

Cori omofobi durante Psg-Marsiglia

L’episodio avvenuto durante Psg – Om ha scatenato il dibattito in Francia e il ministro dello Sport Amélie Oudea-Castera ha annunciato provvedimenti. Il primo passo è la squalifica della curva della compagine parigina per il prossimo turno: “È impensabile rimanere sordi dinanzi a cori così odiosi e omofobi nei nostri stadi. Qualunque sia la rivalità e la posta in gioco, devono essere combattute senza sosta dai tifosi, dai giocatori, dalle autorità e da noi tutti. Ieri questi cori hanno rovinato la festa al Parco dei Principi”. La ministra ha aggiunto: “È urgente sradicarli dai nostri stadi. Ieri sera mi sono assicurata che venisse data una risposta ferma. Invito il Paris Saint Germain a sporgere denuncia per identificare i responsabili e assicurarli alla giustizia, affinché vengano allontanati dagli stadi. Grazie al sistema che abbiamo proposto e che abbiamo adottato nella legge del 19 maggio, le interdizioni dagli stadi per fatti di tale gravità diventeranno sistematici. Il nostro messaggio è chiaro: fermezza assoluta contro l’inaccettabile. E la lotta comune di tutte le parti interessate si intensificherà“.

Très choqué par les insupportables chants homophobes entendus au Parc des Princes lors du #PSGOM

Avec la #DILCRAH, je vais saisir le club @PSG_inside et la ligue @LFPfr afin que des sanctions soient prises.

Nous étudierons aussi les possibilités de saisir la justice ! pic.twitter.com/fHoejuMLW1 — Olivier Klein (@OlivierKlein93) September 25, 2023













