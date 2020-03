Coronavirus, a Bari al mare con mascherina/ Video “Tanto i pesci non hanno il virus!”

“Io resto a casa”, altrimenti vado al mare: questo devono aver pensato alcune persone a Bari nonostante il Paese si trovi a fronteggiare l’emergenza Coronavirus e gli ultimi decreti del Governo abbiano dato una stretta agli assembramenti e a diverse attività, cercando pure di limitare la socialità in pubblico. Infatti nelle ultime ore, e ci sono persino diversi filmati e video-selfie a documentarlo, non sono state poche le persone che nel capoluogo barese hanno approfittato delle temperature favorevoli e della giornata di sole e, come se si trattasse di una domenica d’estate, si sono precipitate a fare il bagno o a stendersi al sole per una tintarella fuori stagione invece di restare tra le proprie mura domestiche (senza forse nemmeno l’autocerficazione e quindi pure passibili di sanzioni). Anzi, in barca al Decreto emesso dal Governo Conte hanno affollato il Lungomare IX Maggio a decine con tanto di mascherina.

CORONAVIRUS, A BARI TRANQUILLAMENTE AL MARE IN MASCHERINA

In uno dei filmati diventati virali e apparsi su YouTube si vedono due signore con tanto di mascherina appunto e cappellino che sono ammollo e scherzano sul fatto che loro possono stare tranquille dal momento che “i pesci non hanno il Coronavirus”. Ma ha fatto pure discutere il fatto che non sono stati pochi nemmeno i capannelli di gente in alcuni dei principali parchi cittadini di Bari e in un video appare addirittura il primo cittadino, Enzo Decaro, che seppure a debita distanza. invita un sacco di persone a levare le tende e tornarsene a casa: “È pericoloso! Quello che vediamo nelle immagini in tv potrebbe succedere pure qui” dice il sindaco ricordando a giovani e adulti che si tratta di “una cosa seria” e invitando anche con toni duri ad alzarsi dal prato su cui erano seduti. Poi, alla fine del video, Decaro viene ripreso mentre simbolicamente chiude uno dei parchi cittadini, seguendo l’esempio di tanti altri suoi omologhi in diverse città della penisola (in seguito ai sopralluoghi poi arriverà l’atto ufficiale che prevede la serrata pure dei giardini recintati.





