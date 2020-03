Coronavirus: Antonio Zequila “vede” la mamma e si commuove/ “Ti guardo da mattino a sera”

Antonio Zequila, uno degli inquilini più discussi della Casa del Grande Fratello Vip 4 anche e soprattutto in virtù dei suoi flirt amorosi (presunti e non confermati), ha, al pari degli altri concorrenti, ricevuto un aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in Italia, che si è indubbiamente aggravata rispetto alle scorse settimane e la produzione del reality show ha pertanto inteso informare gli inquilini più spiati del Belpaese. Non solo: considerato il fatto che la notizia avrebbe generato grande preoccupazione fra di loro, è stato deciso di mostrare a tutti un filmato ritraente i loro familiari che rassicuravano i propri cari in gara sulle loro condizioni di salute. Per Antonio Zequila è pervenuto un video dalla mamma e dalla sorella.

ANTONIO ZEQUILA “VEDE” LA MAMMA E SI COMMUOVE: “RICORDATI QUELLO CHE TI HO DETTO”

Così, sul maxischermo presente nella Casa sono comparse le facce della mamma e della sorella di Antonio Zequila, il quale non è riuscito a trattenere le lacrime e si è portato immediatamente una mano sul volto, che tuttavia non ha celato alle telecamere i suoi occhi lucidi. Una reazione perfettamente comprensibile e che dimostra quanto Zequila, sebbene talvolta a parole provi a rivestire i panni dell’uomo d’acciaio, sappia essere meravigliosamente umano, capace di provare sentimenti genuini. Nel filmato la madre ha asserito: “Io sto bene, ti guardo dalla mattina alla sera. Ricordati quello che ti ha detto mamma… Un bacio”.

