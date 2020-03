Coronavirus: Armani dona 1 milione e 250mila euro/ A ospedali e protezione civile

Il Gruppo Armani dimostra di avere un cuore d’oro. Il sodalizio, sulla cui tolda di comando si trova l’imprenditore e stilista piacentino Giorgio Armani, ha comunicato mediante una nota ufficiale di aver effettuato una donazione pari a 1 milione e 250mila euro destinata agli ospedali “Luigi Sacco” e “San Raffaele” di Milano, all'”Istituto dei Tumori” meneghino, allo “Spallanzani di Roma” e, infine, alla protezione civile, impegnata in queste settimane, al pari dei medici e di tutti coloro che operano nell’ambito della sanità, in una delle più difficili partite di sempre che la nostra nazione si sia mai trovata a disputare. D’altro canto, l’emergenza Covid-19 in Italia non allenta, sino a questo momento, la sua morsa. Sono in costante e progressivo aumento i contagi nel Belpaese, che non stanno risparmiando neppure volti noti della politica, come il leader del PD, Nicola Zingaretti, e il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) si trova in grave difficoltà e, in proiezione, le risorse disponibili, a cominciare dal totale dei posti letto nei reparti di terapia intensiva, non basteranno a curare tutti gli infetti e, al tempo stesso, a garantire gli abituali servizi erogati dai nosocomi nazionali, a cominciare dalle attività prettamente di routine e ambulatoriali.

