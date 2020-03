Coronavirus: Barbara Eboli, fidanzata Licia Nunez/ Video messaggio:”Sii sempre la mia guerriera gentile”

Barbara Eboli, al pari di altri parenti e persone care ai concorrenti che partecipano al Grande Fratello Vip 4, noto reality show di Canale 5, ha fatto una sorpresa alla sua amata Licia Nunez, rassicurandola in un video sulle condizioni di salute sue e dei loro familiari in questi giorni di profonda e grave emergenza sanitaria, legata all’epidemia di Coronavirus. L’attrice ha ascoltato con grande attenzione le parole della sua fidanzata, senza lasciare trasparire emozioni troppo evidenti, anche se, per alcuni istanti, i suoi occhi si sono parzialmente velati di lacrime, a testimonianza di quanto sia forte la nostalgia verso i suoi affetti che avverte terribilmente all’interno della Casa più celebre dell’intero Stivale.

BARBARA EBOLI A LICIA NUNEZ: “STIAMO TUTTI BENE, TI AMO CON TUTTA ME STESSA”

Nel videomessaggio indirizzato alla sua Licia, Barbara Eboli ha voluto rassicurare la sua dolce metà. Il filmato, girato all’aria aperta, la mostra sorridente e serena e anche dalle sue parole traspare grande tranquillità. “Come vedi io sto bene – ha esordito –. Mamma Tonia sta benissimo, la sento tutti i giorni ed è lei che si preoccupa per me! I tuoi fratelli stanno bene, come tutti i nostri cari. I cuccioli, stai tranquilla, sono a casa e stanno benissimo”. Infine, un messaggio d’amore ma anche di profonda vicinanza tra due cuori divisi solo dalle barricate di un programma televisivo, ma sincronizzati più che mai: “Sii sempre la mia guerriera gentile. Ti mando un bacio enorme. Ti amo con tutta me stessa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA