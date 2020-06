Coronavirus Brasile, 43mila morti, 888mila casi/ +600 morti e 21mila nuovi infetti

Ancora centinaia di morti nelle ultime ore in Brasile, causa epidemia di coronavirus. Le vittime, come si può leggere sulla mappa della Johns Hopkins University, sono salite a quota 43.959 (seconda nazione al mondo dopo gli Stati Uniti), il che significa che rispetto alla precedente rilevazione sono aumentate di altre 627. Per quanto riguarda invece i casi accertati di covid-19, questi sono saliti a 888.271, in aumento di altri 21mila infetti in un solo giorno, un numero drammatico. Vista la situazione, le autorità hanno finalmente deciso di arginare il virus adottando delle misure di contenimento ancora più restrittive, come ad esempio la misurazione della temperatura corporea prima di entrare nei negozi, e l’obbligo di indossare le mascherine nelle aree pubbliche. Inoltre, chi dovesse violare le misure potrebbe essere multato, così come è accaduto al ministro dell’istruzione Abraham Weintraub, sanzionato dopo aver partecipato ad una manifestazione senza il dispositivo di protezione di bocca e naso. Nel frattempo è emerso un nuovo studio che prospetta il milione di infetti nel giro di pochi giorni, proiezione sostenuta da Dalcy Albuquerque, membro della Società brasiliana di malattie tropicali.

CORONAVIRUS BRASILE, NUOVA POLEMICA NEI CONFRONTI DI BOLSONARO

E il presidente Jair Bolsonaro torna nuovamente nell’occhio del ciclone dopo aver invitato la popolazione a controllare gli ospedali, a seguito delle accuse di malasanità nella cura del covid, secondo lo stesso capo dello stato, assolutamente infondate. Augusto Aras, procuratore generale, ha chiesto l’apertura di un’indagine dopo che numerosi cittadini si sono recati nelle varie strutture del paese per “ispezionarle”. Fra il 4 e il 9 giugno si sarebbero verificate delle vere e proprie invasioni degli ospedali, a cui hanno preso parte anche alcuni parlamentari, che hanno fotografato stanze e pazienti senza alcuna autorizzazione. “Questo comportamento – le parole di Aras – minaccia l’integrità dei coraggiosi professionisti che si dedicano a contrastare una crisi sanitaria senza precedenti nella storia del Paese”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA