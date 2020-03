Coronavirus, carceri italiane in rivolta/ Modena: 6 morti, caos a Milano e Palermo

E’ un bilancio pesantissimo quello relativo alla rivolta dei detenuti nel carcere di Modena avviata ieri pomeriggio contro le misure restrittive per i colloqui contenute nel nuovo decreto contro il Coronavirus. Secondo fonti della Questura modenese citata da Repubblica.it, sarebbero attualmente sei i detenuti che hanno perso la vita. Inizialmente erano stati comunicati tre morti dall’amministrazione penitenziaria, sul cui corpo non sarebbe stato evidenziato alcun segno di lesione. Due detenuti, infatti, sarebbero morti per uso di stupefacenti mentre un terzo sarebbe stato ritrovato cianotico per cause ancora non note. I danni nel carcere di Modena restano molto importanti e attualmente è in corso la bonifica dei locali ed il trasferimento dei detenuti in altre strutture. Intanto, la procura di Modena ha aperto una inchiesta per resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata. Stando a quanto emerge dalle fonti del penitenziario, le prime tre morti non sarebbero collegate alla rivolta messa in atto ieri sebbene gli accertamenti siano iniziati da poco. In mattinata è prevista in prefettura a Modena una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per fare il punto sul tema Coronavirus.

CORONAVIRUS, RIVOLTA CARCERE MODENA: CAOS NEL RESTO D’ITALIA

E’ caos nelle carceri italiane sul tema Coronavirus. La rivolta scoppiata ieri pomeriggio a Modena è stata definita “molto violenta”. Il personale del carcere era stato fatto uscire mentre due agenti sono rimasti lievemente feriti. Al momento a Modena sarebbero stati trasferiti circa 80 detenuti in altre carceri, ovvero coloro che avevano tentato di raggiungere il cortile per tentare di evadere. L’allarme era stato lanciato domenica pomeriggio anche dall’Osapp che aveva indicato situazioni delicate anche in altre carceri italiane: “A seguito delle modifiche introdotte dal governo rispetto alle modalità di colloquio nelle carceri tra detenuti e familiari a causa dell’infezione da coronavirus, sono in corso proteste dei detenuti negli istituti penitenziari di Napoli Poggioreale, Modena, Frosinone, Alessandria San Michele; battiture delle inferriate sono inoltre in atto da parte dei detenuti di Foggia e Vercelli. Mentre domenica mattina un centinaio di persone hanno richiesto di effettuare i colloqui presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano stazionando per alcune ore”, aveva dichiarato il segretario generale Leo Beneduci. Sommossa esplosa nella serata di ieri anche nel carcere di Reggio Emilia dove sarebbero stati coinvolti altri 150 detenuti. Tre sezioni avrebbero subito danni con incendi a materassi, lancio di oggetti e rottura di arredi. Infine a Palermo LaSicilia.it evidenzia un tentativo di evasione all’Ucciardone da parte di alcuni detenuti, poi bloccati dalla polizia penitenziaria. Proteste contro lo stop alle visite in carcere per l’emergenza Coronavirus erano scattate anche al Pagliarelli, il secondo carcere di Palermo.

RIVOLTA ANCHE A MILANO

In corso una rivolta nel carcere di San Vittore, nel centro di Milano: alcuni detenuti sono saliti sul tetto dove stanno bruciando suppellettili e altre cose. I disordini per le norme contro la diffusione del Coronavirus arrivano anche nella casa circondariale milanese? Non è ancora chiaro se la protesta sia legata alla sospensione dei colloqui con i parenti. Di fatto è cominciata la protesta. Stando a quanto riportato da Repubblica, la polizia penitenziaria sta intervenendo in questi minuti per sedare i disordini scoppiati nei reparti. L’agitazione sarebbe scoppiata verso le 8 della mattina di oggi, lunedì 9 marzo 2020, nel terzo raggio. Secondo i primi racconti frammentari dei testimoni, riferiti da Business Insider, i detenuti avrebbero devastato gli ambulatori dopo aver preso tutti i farmaci, tra cui il metadone di cui fanno uso molti altri detenuti nelle sezioni che però non sono in rivolta. Il personale sanitario e i volontari sono stati fatti evacuare, quindi al momento alcuni stazionano all’esterno del carcere. «Non sono spaventata, è il mio lavoro. È tutto così triste», ha dichiarato una dottoressa scortata fuori da una guardia carceraria. Una suora invece uscendo ha dichiarato che i detenuti chiedono amnistia e indulto. (Aggiornamento di Silvana Palazzo)



